Conmebol divulga ranking de clubes de 2025; veja posições de Fortaleza e Ceará

A Conmebol divulgou o ranking de clubes da temporada de 2025 com uma nova organização e a presença dos cearenses como os principais do futebol nordestino no cenário internacional. O movimento é muito simbólico, mas também fala da evolução de uma região no ambiente competitivo.

O Fortaleza aparece na 37ª posição da América do Sul, com 2.077,1 pontos. Classificado à Libertadores pela 3ª vez nos últimos quatro anos, o Leão se firmou no ambiente internacional, saindo de um desconhecido em 2020 para uma marca reconhecida fora do Brasil, com presença constante.

No último ranking, o time era o 39ª. Logo, subiu degraus nesse ambiente competitivo sul-americano.

Legenda: A Libertadores e a Copa Sul-Americana são os torneios que garantem pontos no ranking da Conmebol Foto: divulgação / Conmebol

O Ceará, por outro lado, aparece como 64º colocado, com 697,2 pontos. A última vez que esteve em um torneio internacional foi em 2022, eliminado nas quartas de final. O Vovô buscou um espaço que pode retomar em 2026, com o retorno à Série A e a possibilidade de vaga para novas competições.

A falta de calendário o fez perder uma posição, pois era o 63º em 2024. Apesar disso, está na frente de Bahia (77º - 502 pontos), Sport (139º - 157 pontos) e Vitória-BA (258º - 7,8 pontos) - todos na Série A de 2025. Vale ressaltar que o Bahia estará na pré-Libertadores do próximo ano, e o Vitória garantiu vaga na Sula.

Legenda: O River Plate, da Argentina, é o líder do ranking de clubes da Conmebol de 2025 Foto: divulgação / Conmebol

Na lista final, os outros times nordestinos citados são o Náutico, que aparece como o 237º, com 16 pontos, e o Santa Cruz, que é o 216º, com a pontuação de 24,6. O líder do quesito da Conmebol é o River Plate, da Argentina, com 9.106,8 pontos, enquanto o vice-líder é o Palmeiras, com 9.012,6.

O documento oficial da Conmebol leva em consideração o histórico e a performance na Sul-Americana e na Libertadores na montagem e atualização de ranking de clubes sul-americanos.