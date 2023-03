Conheça o Cerro Porteño, adversário do Fortaleza na Libertadores

A Libertadores de 2023 começou para o Fortaleza. Após eliminar o Deportivo Maldonado-URU, a equipe cearense terá pela frente o Cerro Porteño-PAR, pela 3ª fase eliminatória do torneio. Em campo, a chance de avançar para a fase de grupos - em caso de eliminação, vai para a Copa Sul-Americana.

Os confrontos serão em ida e volta. O primeiro ocorre nesta quinta-feira (9), na Arena Castelão, às 19h, com o outro duelo na próxima quinta (16), também às 19h, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

O Diário do Nordeste mostra detalhes do time paraguaio, que é um dos mais tradicionais do continente sul-americano e tem 41 participações na Libertadores, cuja melhor desempenho foi a semifinal. Vale ressaltar: em caso de igualdade no placar agregado dos jogos, a Conmebol prevê uma disputa de pênaltis.

Cerro Porteño-PAR | adversários do Fortaleza na Libertadores

Histórico

Fundado em 1912, está no rol dos gigantes do futebol paraguaio ao lado do Olimpia-PAR. Na história, soma 34 títulos nacionais e seis da Copa da República.

Na Libertadores, foi o 4º colocado em seis ocasiões (1973, 1978, 1993, 1998, 1999 e 2001), além da 3ª posição da Sul-Americana, em 2016. Um dos ídolos é o ex-atleta Arce, que teve passagens vitoriosas por Palmeiras e Grêmio.

Estádio

Legenda: O estádio General Pablo Rojas, em Assunção, tem capacidade para 45 mil torcedores Foto: reprodução / Cerro Porteño

O General Pablo Rojas, inaugurado em 1991, é a casa do Cerro. A capacidade máxima é de 45 mil torcedores.

O local foi a sede da final da Copa Sul-Americana de 2019, além de receber diversos eventos importantes na região. A torcida faz festa na praça esportiva com luzes e muitas bandeiras, em jogos importantes do Cerro Porteño.

Desempenho

Legenda: No sábado (4), o Cerro Porteño-PAR empatou com o Olímpia-PAR em 2 a 2 pelo Campeonato Paraguaio Foto: AFP

Na atual temporada, o Cerro está invicto e ocupa a 4ª posição do Campeonato Paraguaio. São duas vitórias e quatro empates. Em 2022, no entanto, terminou a competição na vice-liderança, atrás do Libertad-PAR, que se classificou à fase de grupos do torneio da Conmebol.

Na pré-Libertadores, eliminou o Curicó Unido-CHI com duas vitórias por 1 a 0. A última partida em 2023 foi diante do arquirrival Olímpia-PAR, sábado (4), com empate em 2 a 2, dentro de casa.

Elenco

Legenda: O atacante argentino Churín é um dos principais reforços do Cerro Porteño-PAR para 2023 Foto: divulgação / Cerro Porteño-PAR

A equipe tem média de idade de 25,5 anos e um elenco cheio de jogadores conhecidos do futebol brasileiro. A lista contempla nomes como o goleiro Jean, ex-São Paulo, o zagueiro Eduardo Brock, ex-Ceará, o volante paraguaio Piris da Mota, ex-Flamengo, além dos atacantes Marcelo Moreno, ex-Cruzeiro, e o argentino Churín, ex-Grêmio.

O treinador é Francisco Arce, no clube desde 2020 e com passagens pela seleção paraguaia de base. O esquema principal adotado é o 4-4-2, com variação para o 4-3-3. O artilheiro é o paraguaio Robert Morales, com três gols.

Legenda: Escalação do Cerro Porteño na vitória contra o Curicó Unido-CHI pela Libertadores de 2023 Foto: reprodução / Lineup