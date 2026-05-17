Completo da análise da Copa do Mundo

Alisson

Legenda: Alisson é titular absoluto da Seleção Brasileira do Liverpool, da Inglaterra Foto: divulgação / Liverpool

Consolidado na Europa, é um dos destaques do Liverpool. Na Seleção, foi titular nas Copas de 2018 e 2022, conquistando também o Superclássico das Américas (2018) e a Copa América (2019).

Éderson

Legenda: Após passagem pelo Manchester City, Éderson se transferiu para o futebol turco Foto: divulgação / Fernerbahçe

Convocado nas Copas de 2018 e 2022, o goleiro é figura constante na Seleção Brasileira. No último, trocou o Manchester City-ING pelo Fenerbahçe, onde segue como um titular no futebol turco.

Weverton

Legenda: O goleiro Weverton participará da 2ª Copa do Mundo da carreira Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Campeão olímpico no Rio-2016, o experiente goleiro é multicampeão no país e, mesmo sem ser convocado por Ancelotti antes, foi lembrado para a Copa do Mundo. Hoje, é titular do Grêmio, agora participando do 2º Mundial, uma vez que participou também em 2022.

Wesley

Legenda: Wesley é um dos destaques do Roma, da Itália Foto: divulgação / Roma

Em boa fase na Europa, no Roma, o lateral-direito foi chamado por Ancelotti nas últimas convocações, se firmando como opção após a lesão do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid.

Danilo

Legenda: Multicampeão, o defensor Danilo atualmente defende o Flamengo Foto: Fifa

Um dos nomes mais contestados da torcida, é convocado desde 2010 e participou das Copas de 2018 e 2022. Após atuar por gigantes como Real Madrid, está agora na reserva do Flamengo.

Marquinhos

Legenda: O zagueiro Marquinhos é capitão do PSG Foto: divulgação / PSG

Capitão do PSG, é um dos líderes da Seleção Brasileira de Ancelotti. Do atual ciclo, é o nome que mais vezes foi chamado para defender o Brasil. No total, foi presente nas Copas de 2018 e 2022.

Gabriel Magalhães

Legenda: Gabriel Magalhães, do Arsenal, é tido como um dos melhores zagueiros do mundo Foto: divulgação / Arsenal

Tido como um dos principais defensores do mundo atualmente, é peça central do Arsenal. Foi cotado para a Copa de 2022, mas terminou sem ser lembrado pelo técnico Tite na época do Mundial.

Bremer

Legenda: Multicampeão, o defensor Danilo atualmente defende o Flamengo Foto: Fifa

Titular da Juventus, vive grande destaque no futebol italiano nos últimos anos. Convocado regularmente desde 2022, quando participou da Copa, ganhou espaço pela força física e segurança.

Ibañez

Legenda: Ibañez é destaque do Al-Ahli, da Arábia Saudita Foto: divulgação / Al-Ahli

Após passagem pela Roma, atua atualmente no Al-Ahli. Recebeu oportunidades recentes pela Seleção Brasileira, principalmente pela possibilidade de atuar como zagueiro e lateral-direito.

Léo Pereira

Legenda: Léo Pereira é um dos titulares do Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo

Destaque do Flamengo, voltou ao radar da Seleção após temporadas sólidas no futebol brasileiro. Nunca disputou a Copa do Mundo, mas foi testado por Ancelotti e recebeu críticas dos torcedores.

Alex Sandro

Legenda: O lateral-esquerdo Alex Sandro em ação pelo Flamengo Foto: divulgação / Flamengo

Experiente, construiu trajetória na Seleção durante os anos em que atuou pela Juventus. Disputou duas Copas (2018 e 2022), ganhou uma Copa América (2019) e atua agora no Flamengo.

Douglas Santos

Legenda: O lateral-esquerdo Douglas Santos é titular do Zenit, da Rússia Foto: divulgação / Zenit

Capitão do Zenit, viveu grande fase no futebol russo e voltou a receber oportunidades recentes na Seleção. Medalhista olímpico em 2016, ainda não disputou a Copa do Mundo pelo time principal.

Casemiro

Legenda: O volante Casemiro é uma das estrelas do Manchester United Foto: Oli Scarff / AFP

Referência do Manchester United, é um dos jogadores mais vitoriosos da geração. Titular nas Copas de 2018 e 2022, retomou espaço com Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid.

Bruno Guimarães

Legenda: Bruno Guimarães é titular absoluto do Newcastle, da Inglaterra Foto: Andy Buchanan / AFP

O volante do Newcastle virou peça importante da Seleção nos últimos ciclos graças ao destaque na Premier League. Disputou a Copa do Mundo de 2022 e conquistou mais espaço recentemente.

Lucas Paquetá

Legenda: O meia Lucas Paquetá é jogador do Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O meia fez parte do ciclo do Mundial, perdeu espaço nos últimos meses, mas foi lembrado por Ancelotti na lista final. Atualmente no Flamengo, Paquetá participa da 2ª Copa da carreira, uma vez que também jogou em 2022.

Fabinho

Legenda: O volante Fabinho é um dos pilares do Al-Ittihad, da Arábia Saudita Foto: divulgação / Al-Ittihad

No Al-Ittihad, teve auge na Seleção quando atuava pelo Liverpool. Convocado para as Copas de 2018 e 2022, foi peça importante do elenco brasileiro por jogar de zagueiro, volante e lateral-direito.

Danilo

Legenda: O volante Danilo é um dos principais jogadores em atividade da Série A do Brasileiro Foto: Vitor Silva / Botafogo

Destaque do Botafogo, voltou ao futebol brasileiro após boa passagem pela Europa. Nunca disputou Copa, mas ganhou espaço na Seleção por atuações recentes nos últimos amistosos de Ancelotti.

Vinícius Júnior

Legenda: O atacante Vini Junior é um dos destaques do Real Madrid Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP

Astro do Real Madrid, tornou-se um dos principais nomes da Seleção Brasileira nos últimos anos. Eleito melhor do mundo em 2024, disputou a Copa de 2022, mas busca ser mais decisivo no Brasil.

Gabriel Martinelli

Legenda: O atacante Gabriel Martinelli é um dos destaques do Arsenal Foto: Ian Kington / AFP

Atacante do Arsenal, sempre aparece entre os selecionáveis da Seleção Brasileira. Em 2022, inclusive, participou da Copa do Mundo. Sem Estêvão e Rodrygo, tende a ter mais oportunidades.

Luiz Henrique

Legenda: Luiz Henrique é um dos principais nomes recentes da Seleção Brasileira Foto: divulgação / Zenit

Após destaque pelo Botafogo, transferiu-se para o Zenit. Passou a receber convocações recentes graças ao bom momento vivido no futebol brasileiro e europeu. Ainda não disputou Copa do Mundo.

Raphinha

Legenda: Raphinha tem atuado em grande nível no Barcelona Foto: divulgação / Barcelona

Peça importante do Barcelona, cotado ao prêmio de melhor do mundo, virou titular frequente da Seleção Brasileira. Disputou a Copa de 2022 e se consolidou como peça importante de Ancelotti.

Matheus Cunha

Legenda: Matheus Cunha é titular do Manchester United Foto: Paul Ellis / AFP

Atacante do Manchester United, ganhou espaço na Seleção pela possibilidade de atuar como meia-ofensivo ou centroavante. Ficou fora do grupo da Copa do Mundo de 2022.

Neymar

Legenda: O atacante Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols Foto: AFP

Maior artilheira da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, o atacante vai disputar a 4ª Copa do Mundo da carreira: 2014, 2018, 2022 e 2026. Ídolo de toda uma geração, era dúvida por conta da situação física, mas cresceu de desempenho nos últimos meses pelo Santos.

Igor Thiago

Legenda: Igor Thiago é o centroavante do Brentford-ING e atravessa grande fase no futebol inglês Foto: divulgação / Brentford

Centroavante do Brentford, chamou atenção na Europa pela vice-artilharia da Premier League, com 22 gols. Foi um dos últimos nomes testados por Ancelotti, que priorizou a grande fase do camisa 9.

Endrick

Legenda: Endrick é o nome mais jovem entre os convocados da Seleção Brasileira Foto: divulgação / Lyon

No rol das maiores promessas brasileiras, atua no Lyon e foi chamado por Ancelotti, com quem já trabalhou no Real Madrid, nas últimas convocações. Na lista, ainda era uma dúvida para a Copa.

Rayan

Legenda: Rayan é um dos talentos do Bournemouth, da Inglaterra Foto: divulgação / Bournemouth

Revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth, é uma das joias recentes do futebol brasileiro. Foi testado depois das lesões de Estêvão e Rodrygo, sendo a grande surpresa dessa convocação.