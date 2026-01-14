Como Ferrão, três vezes melhor do mundo, foi parar em um jogo de futsal no interior do Ceará

Um dos maiores jogadores do futsal mundial, o pivô Ferrão, eleito três vezes o melhor do mundo na modalidade, fez o gol decisivo da final do Campeonato Municipal de Morada Nova, no interior do Ceará, neste sábado (10). Por um dia, a cidade, distante 175 km de Fortaleza, se tornou o centro da modalidade no país, e o grande mistério surgiu: como o Galo Vingador, time amador, o contratou?

O Diário do Nordeste investigou esse episódio, que se imortalizou na bola parada e se tornou marca cultural para uma região, retomando também o protagonismo e as raízes cearenses nesse esporte.

Antes, sobre o título: o Galo Vingador venceu o arquirrival São José por 2 a 1, no Ginásio de Esportes Dr. Luís Chagas Maia, e se sagrou hexacampeão. Ferrão fez um gol decisivo no 2º tempo. A finalíssima contou com 6 mil espectadores nas arquibancadas e uma live com 16 mil simultâneos.

Convite

A presença de uma estrela em um jogo de futsal de Morada Nova não é novidade na cidade. Na verdade, é uma tradição do Campeonato Morada-Novense de Futsal, que encerrou a 17ª edição. Com 10 clubes na elite, o regulamento prevê que cada time deve ser formado especificamente por “atletas”, que são amadores, nascidos no município, além de três “estrangeiros” como contratados.

“Todo ano, a gente brincava com os rivais. Falávamos que as nossas estrelas eram Falcão, Waldir e Ferrão, tudo na brincadeira, era um sonho, nunca imaginávamos que isso seria realmente possível. Acho que ainda não processamos, pois o Ferrão realmente veio, entrou em quadra e fez o gol da vitória, um dia que parou a cidade”, brincou Warner Carlos Rabelo, vice-presidente do Galo Vingador.

Deste modo, o torneio é conhecido dos profissionais, que sempre marcam presença, principalmente os cearenses que ascenderam na modalidade. E os custos são negociados individualmente, muitas vezes com parcerias para custear as passagens e hospedagens, mas sempre com a missão de aumentar o nível do “reforço” da nova temporada. E foi nesse contexto que o “projeto Ferrão” nasceu.

“Nós estávamos em contato com amigos para fechar os nomes desse ano. O Oitomeia, um dos maiores nomes da modalidade, amigo do Neymar e de outros, foi um dos que jogou com a gente no passado, nos tornamos amigos, e eu lancei a proposta, perguntei o que achava do Ferrão. De imediato, a resposta foi: ‘cara, você, o Barcelona e o Parma querem o Ferrão, simples assim. O Ferrão é loucura, amigo, não tem como’. Só que convenci a passar o contato e comecei a perguntar, me apresentar, tentei puxar assunto e ele respondeu dois dias depois, em 29 de dezembro. Nós não acreditávamos que era possível jogar, tentamos fazer ele passar pelo ginásio no dia da final, pois tinha amigos cearenses, poderia aproveitar a cidade de Fortaleza, então tratamos tudo por telefone e ficamos fazendo suspense, não anunciamos, pois ainda estávamos na incerteza, mas ele ouviu tudo, é um cara sensacional, um grande ser humano, muito humildade, e para a nossa surpresa, aceitou vir como embaixador para dar uma passada em Morada Nova como símbolo do evento”. Warner Carlos Rabelo Vice-Presidente do Galo Vingador

Na proposta, Ferrão fez apenas uma exigência: organizar um evento para crianças autistas na cidade. O pedido foi aceito de imediato pela diretoria do clube, que acionou a Prefeitura de Morada Nova, e transformou a vinda de um astro mundial em um verdadeiro evento social, com impactos muito além do esporte. No dia do jogo, o pivô, que tinha acordado apenas assistir ao evento junto da torcida, diante da atmosfera do lugar lotado, pediu então para jogar, fazendo dessa noite histórica.

“Essa foi a grande surpresa de todas. Nós escondemos que o Ferrão estaria na cidade, brincamos com a mídia, os bairros, depois ele veio mesmo, já foi o choque em todo mundo, e ele ainda pediu para jogar, não estava previsto isso, e fez o gol decisivo restando três jogos para o fim da partida, então tudo foi sensacional. Um cara com uma carreira gigante que chegou aqui, teve muita humildade, bateu foto com todos, demonstrou respeito por todos, e fez a nossa cidade se tornar comentada em todo canto do Brasil por conta desse gol, algo realmente muito especial”. Wanner Carlos Rabelo Vice-Presidente do Galo Vingador

Em quadra, o outro grande destaque do Galo Vingador foi o goleiro Lambão, multicampeão no esporte. Além disso, o embaixador na finalíssima com a torcida foi o goleiro cearense Matheus Marcos, nome constante na Seleção Brasileira e no rol dos melhores da posição no futsal mundial.

Torneio de Morada Nova

A 1ª edição do campeonato municipal de Morada Nova foi em 2004. Com o sucesso na comunidade, se tornou presença constante no calendário esportivo da cidade, sempre com incremento dos times e a expansão da abrangência dos bairros e das comunidades - hoje, a competição tem até a 3ª divisão.

“Muitas pessoas se impressionaram com a atmosfera, o ginásio completamente lotado, mas se pegarmos as imagens de 2015, nós já tínhamos esse ambiente. O confronto entre Galo Vingador e São Francisco é uma tradição, a cidade para, nós colocamos telões espalhados em pizzarias, nas praças, pois a capacidade não suporta todos os interessados, e assim somos procurados por atletas que desejam participar também, não apenas nesses equipes, mas em todas da 1ª divisão, pois é tudo organizado”, explicou Maxsuel Macena, Secretário de Esporte e Juventude de Morada Nova.

Legenda: A final em Morada Nova reuniu cerca de 6 mil espectadores no ginásio da cidade Foto: Glaucio Gerleno

Como forma de incentivo, a Pasta disponibilizou uma premiação de R$ 30 mil, além de R$ 25 mil aos times para ajudar nos custos e na busca pelos reforços. “Nós temos investimento, estimulamos muito a cultura e o lado social, mas não é apenas esses valores que atraem os grandes nomes, realmente é o desejo de jogar nesse ambiente, em uma cidade mobilizada pelo futsal, que pode se tornar uma referência, e isso gera esse desafio nos times, que saber quem vai trazer o mais impactante”, disse.

A última edição do evento teve duração de três meses, sendo iniciado em novembro. Os 10 times participantes foram: Galo Vingador, São Francisco, Uiraponga Futsal, Granville Futsal, Psiga Futsal, São Paulo, Açude Velho, Karaúbas, Roldão e Girilandia. Com o maior reconhecimento nacional, após a presença de Ferrão, a expectativa é promover uma competição ainda mais atrativa durante 2026.

Punição de Ferrão

Legenda: Ferrão marcou dois gols na final da Copa do Mundo contra a Argentina, garantindo o título brasileiro Foto: Leto Ribas / CBF

Com 35 anos, o pivô Ferrão foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo nas temporadas de 2019, 2020 e 2021. Até então titular da Seleção Brasileira, acumula diversos títulos individuais e por equipes, sendo ídolo de equipes como o Barcelona. Hoje, tem vínculo com o Semey, do Cazaquistão.

No momento, o atleta está impedido de atuar em torneios profissionais, apesar de seguir uma intensa rotina de treinamentos e residir no exterior. Em fevereiro de 2025, foi punido provisoriamente pela Fifa devido um resultado em um exame antidoping, logo após a conquista do hexa mundial do Brasil.

Por conta disso, está fora da Seleção e aguarda a revisão da punição, prestes a completar um ano.