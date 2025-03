Como chega o Racing e o que a imprensa da argentina falou do Fortaleza na Libertadores

A Libertadores de 2025 começa para o Fortaleza nesta terça-feira (1º), na Arena Castelão, com a estreia contra o Racing-ARG, às 21h30, pela 1ª rodada do Grupo E. O confronto é tido como um dos mais difíceis do chaveamento e repercutiu na imprensa argentina pelo momento das duas equipes.

A delegação ‘hermana’ chegou na capital cearense na noite deste domingo (30). Do time titular, o técnico argentino Gustavo Costas tem quase a “formação ideal”. Segundo o jornal Diário Olé, as únicas ausências são o zagueiro Agustín García Basso e o volante Bruno Zuculini, ambos no DM.

Assim, a escalação deve ser: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa e Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Luciano Vietto; Maximiliano Salas e Maravilla Martínez. A variação tática deve se modificar entre 4-3-3 e 3-4-3 no decorrer do duelo.

Crise no Campeonato Argentino

Legenda: O jornal La Nacion destacou a crise do Racing-ARG no Campeonato Argentino Foto: reprodução / La Naciona

O Racing-ARG chega na Libertadores após sucessos internacionais seguidos, com os títulos da Copa Sul-Americana e da Recopa, mas atravessa um momento ruim nos torneios do próprio país. A última partida foi quarta-feira (27), quando perdeu por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia-ARG. O resultado aumentou a crise no Campeonato Argentino, onde soma seis derrotas em 11 derrotas, aumentando também a desconfiança com a atual comissão técnica. No momento, o clube está apenas na 10ª posição do Grupo A, por ora fora do G-8 que classifica para o mata-mata, ou seja, correndo sérios riscos de eliminação ainda na 1ª fase.

"Não estamos entre os oito (do Campeonato Argentino), mas o que significaria perder a Copa Libertadores? Viemos de fazer tantas coisas bonitas, de dar ao Racing coisas bonitas depois de 36 anos (título da Sul-Americana), que eles não experimentavam desde 1967. Você acha que vamos pensar isso? Tenho certeza de que vai nos machucar (uma eliminação). Esta equipe já foi deixada para morrer muitas vezes, mas esta equipe, quando é deixada para morrer, sai de debaixo da terra." Gustavo Costas Técnico do Racing-ARG

Segundo o jornal La Nacion, o sonho da Libertadores impacta no momento atual do clube. “A obsessão internacional, em seu momento negativo de uma versão em queda livre em nível local (Campeonato Argentino), tornou-se o foco dos jogadores, que no vestiário e nas concentrações palpitam há muitas semanas o objetivo internacional. Para que esse desejo não fique apenas em pensamento, terá que recuperar a memória e se parecer com aquele que dominou os brasileiros Athletico-PR, Corinthians, Cruzeiro (pela Sul-Americana) e o Botafogo (pela Recopa Sul-Americana).

A reportagem também destacou um afastamento da atual comissão técnica com o presidente Diego Milito. Em uma reunião recente, Costas brincou que teria “passado a lista de reforços para ser o campeão da Libertadores”, mas as contratações não chegaram com o planejado. “Neste presente de crescentes dúvidas do desempenho coletivo e também individual, ausências importantes devido a lesões e pouca oferta no banco de reservas, Costas se apega à fé de emular a campanha da equipe de José em 1967, ano em que sofreu um declínio em nível local e conquistou a América e o Mundo”.

Avaliação do Fortaleza

Legenda: O jornal Diario Olé destacou que o Fortaleza venceu com gol de Lucero, ex-Independiente-ARG Foto: reprodução / Diario Olé

Deste modo, o Racing-ARG vive um dilema parecido com o próprio Fortaleza, que atravessou um início de ano ruim em 2025, mas se apresentou forte e bem na estreia do Brasileirão, onde venceu o Fluminense por 2 a 0. O Diário do Olé ressaltou que enfrentar o Leão é “uma uma das partidas mais complicadas do grupo, que também divide com Bucaramanga-COL e Colo Colo-CHI. Se o Racing-ARG vem de derrota, o selecionado brasileiro estreou com uma boa vitória pelo Brasileirão”.

A nota foi completada com um aviso. “Para (o técnico do Racing-ARG) Costas tomar nota, o 2 a 0 do Fortaleza foi feito por Tinga, um zagueiro pela direita no 3-4-3 que o técnico também costuma usar”.

Últimos jogos do Racing-ARG