Clássico-Rei pode definir futuro de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste; veja cenário

Ceará e Fortaleza se enfrentam pela 4ª vez na temporada nesta quarta-feira (8), em um Clássico-Rei com peso especial na Copa do Nordeste. Em grupos separados, os times podem encaminhar o futuro na competição regional a partir desse encontro na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília).

O cenário mais crítico é do Vovô. O time alvinegro tem apenas um ponto em três jogos, estando na 4ª colocação do Grupo C, que classifica apenas dois clubes ao mata-mata, e os líderes são Sport (6) e América-RN (4). Por isso, a equipe se obriga a pontuar contra o arquirrival para tentar a reação.

Restando apenas três rodadas, pode chegar até 10 pontos. Como não enfrenta nenhum adversário que está no mesmo grupo (Sport, América-RN, Ferroviário ou Imperatriz-MA), deve torcer também pelo baixo rendimento dos adversários diretos, que estão envolvidos em partidas com o Grupo D.

Por isso, os comandados do técnico Mozart sofrem risco de eliminação. Além do Fortaleza, encaram também o Jacuipense-BA, na terça (14), na Arena Castelão, e o Maranhão, quarta (29), fora de casa.

Legenda: O Ceará é o 4º colocado do Grupo C da Copa do Nordeste, com um ponto Foto: reprodução / SrGoool

Fortaleza pode confirmar classificação

O Fortaleza pode praticamente cravar a classificação no mata-mata da Copa do Nordeste se vencer o Ceará. Isso porque o Leão é o vice-líder do Grupo D, com seis pontos, mesma pontuação do Retrô, que lidera pelo melhor saldo de gols: 3x2. Os demais são: Jacuipense (1), ABC (1) e Maranhão (0).

Coma chave pontua pouquíssimo, se chegar aos nove, só ficaria sem vaga caso dois dos demais concorrentes atingissem 100%, além do Retrô também pontuar. O panorama é improvável, o que aumenta as chances de classificação. Depois do Clássico-Rei, a equipe comandada por Thiago Carpini encara o América-RN, na quinta (16), na Arena das Dunas, e o Sport, quarta (29), em casa.

Legenda: O Ceará é o vice-líder do Grupo D da Copa do Nordeste, com seis pontos Foto: reprodução / SrGoool