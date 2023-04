Cinco pontos importantes sobre o Clássico-Rei decisivo

O Clássico-Rei se despede da temporada de 2023 neste sábado (8). A rivalidade centenária, uma das maiores do futebol brasileiro, ganha mais um capítulo histórico, com Ceará e Fortaleza disputando a grande decisão do Campeonato Cearense na Arena Castelão, às 16h.

O Diário do Nordeste lista cinco pontos para ficar atento neste confronto, que vale título estadual.

Cinco pontos para ficar atento no Clássico-Rei

Legenda: O Fortaleza venceu o Ceará por 2 a 1, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense Foto: Fabiane de Paula / SVM

Vantagem do Fortaleza

O Fortaleza venceu a partida de ida por 2 a 1, na Arena Castelão. Assim, tem uma vantagem: garante o título cearense com nova vitória ou mesmo um empate. Logo, para o Ceará, a missão é vencer: por um gol de diferença leva os pênaltis, enquanto dois ou mais o tornam o campeão.

Quem é penta?

Na história, apenas o Ceará é pentacampeão cearense, com os títulos de 1914 até 1919. Assim, o Fortaleza tenta igualar o feito do arquirrival, uma vez que já se sagrou tetracampeão de 2019 a 2022. Vale lembrar: no total, ambas as equipes estão empatadas com 45 conquistas para cada lado.

Quase todo mundo à disposição

Dos 22 jogadores que iniciaram o primeiro Clássico-Rei da final, apenas o volante Richardson está suspenso e desfalca o Ceará. Assim, o técnico paraguaio Gustavo Morínigo deve escalar Caíque. No lado tricolor, a formação anterior pode ser mantida - o DM tem Pedro Rocha e João Ricardo.

Legenda: O Ceará tem conseguido se impor ao Fortaleza nos clássicos em 2023 Foto: Thiago Gadelha / SVM

A provável escalação do Ceará tem: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Caíque, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel.

Legenda: Lucero já balançou as redes diante do Ceará no Clássico-Rei Foto: Thiago Gadelha / SVM

A provável escalação do Fortaleza tem: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Tomás Pochettino e Moisés; Lucero e Thiago Galhardo.

Histórico em 2023

O Clássico-Rei deste sábado (8) será o 5º e último Ceará x Fortaleza da temporada de 2023. O recorte do ano não tem empate: são três vitórias para o Ceará e uma para o Fortaleza.

O Vovô venceu na fase de grupos do Estadual, além da 1ª fase e das semifinais da Copa do Nordeste. O Leão respondeu no duelo anterior, com triunfo na ida da final do Estadual.

08.04 - Ceará x Fortaleza | final do Campeonato Cearense

01.04 - Fortaleza 2x1 Ceará | final do Campeonato Cearense

27.03 - Fortaleza 2x3 Ceará | Semifinal da Copa do Nordeste

05.03 - Ceará 2x0 Fortaleza | fase de grupos do Campeonato Cearense

07.02 - Ceará 2x1 Fortaleza | fase de grupos da Copa do Nordeste

Legenda: A partida contou com muita marcação e tensão na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Arena Castelão dividida

Legenda: Torcidas de Ceará e Fortaleza aparecem entre as maiores do Brasil. Foto: JL Rosa e Thiago Gadelha / SVM

Na grande decisão do Campeonato Cearense, a Arena Castelão receberá as torcidas de Ceará e Fortaleza. Ao todo, são esperados mais de 50 mil espectadores para acompanhar a briga pelo título.

A presença dos torcedores de ambas as equipes foi um pedido dos clubes e da Federação Cearense de Futebol (FCF) ainda no início de 2023, para os primeiros Clássicos-Rei. Nesse último confronto, o mando de campo é alvinegro, que terá uma parcela maior de apoiadores: a divisão é 60% x 40%.