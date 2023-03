Ciel e Erick Pulga estão entre artilheiros do futebol brasileiro em 2023; veja lista de goleadores

A disputa pela artilharia do futebol brasileiro de 2023 começou. Com torneios estaduais e regionais, diversos atletas despontaram na frente e atravessaram momentos goleadores. O Diário do Nordeste apresenta os jogadores com mais gols até o momento, o que inclui a dupla Erick Pulga e Ciel.

Destaques do Ferroviário, os atacantes somam nove e 10 gols, respectivamente. A liderança, no entanto, é de Lelê, do Volta Redonda-RJ, com 14, se firmando como uma das surpresas do Campeonato Carioca.

Em 2022, o principal artilheiro do futebol brasileiro foi o atacante Germán Cano, do Fluminense. O jogador encerrou o ano com 44, superando Pedro e Gabigol, ambos do Flamengo, além de Hulk, do Atlético-MG, todos com 29 bolas na rede. Na temporada vigente, o atacante marcou 10 vezes.

Nos casos de Ceará e Fortaleza, os jogadores com mais gols estão empatados até agora. No Vovô, o status é do meia Guilherme Castilho, enquanto o Leão tem Thiago Galhardo: ambos somam sete.

Artilheiros do Brasil em 2023

Lelê (Volta Redonda-RJ): 14 gols

Pedro (Flamengo): 11 gols

Ciel ( Ferroviário ): 10 gols

( ): 10 gols Wallace Pernambucano (América-RN): 10 gols

Germán Cano (Fluminense): 10 gols

Erick Pulga ( Ferroviário ): 9 gols

( ): 9 gols Juba (Sport): 9 gols

Gabigol (Flamengo): 9 gols

Pablo (Athletico-PR): 9 gols

Leia mais Alexandre Mota Ceará e Fortaleza podem ficar fora da Copa do Brasil de 2024? Entenda regulamento e vagas da CBF