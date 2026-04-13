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Ceará é líder da Série B após 4ª rodada, e Fortaleza sobe na classificação; veja tabela

Os times emendaram a 2ª vitória consecutiva na competição

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:40)
Alexandre Mota

4ª rodada da Série B de 2026 foi positiva para os times cearenses. Invicto, o Ceará assumiu a liderança da competição ao vencer o Náutico e subir para oito pontos, enquanto o Fortaleza saltou para a 8ª colocação, com sete, ao superar o São Bernardo. Com 12 em disputa, os arquirrivais mantiveram grande aproveitamento no início do torneio e, enfim, assumiram o papel que se espera no decorrer da competição, precisando agora de regularidade para seguir.

Logo, o desafio é justamente a continuidade da pontuação. Até o momento, ninguém foi brilhante, mas a característica da competição é essa, e lutar pelo acesso significa também vencer mesmo sem ser brilhante - o que os representantes cearenses conseguiram ao emendar 2ª vitória consecutiva cada um. 

No próximo domingo (19), o Vovô encara o Londrina, às 16h, no Estádio do Café/PR. No mesmo dia, o Leão recebe o Criciúma, às 20h, na Arena Castelão.

Classificação da Série B de 2026

Tabela da Série B
Legenda: Ceará e Fortaleza venceram dois jogos seguidos pela Série B de 2026
Foto: divulgação / Série B

Resultados da 4ª rodada da Série B de 2026

  • Criciúma 1x0 Botafogo-SP
  • Juventude 2x0 Goiás
  • Ponte Preta 0x1 Vila Nova
  • Sport 2x2 Avaí
  • Ceará 1x0 Náutico
  • São Bernardo 0x1 Fortaleza
  • América-MG 0x3 Novorizontino
  • Operário-PR 0x0 Cuiabá
  • CRB 2x3 Athletic-MG
  • Atlético-GO 2x1 Londrina​

Jogos da 5ª rodada da Série B de 2026

  • 18.04 (sábado) - América-MG x Sport | Independência, às 18h
    18.04 (sábado) - Náutico x São Bernardo | Aflitos, às 18h
    18.04 (sábado) - Vila Nova x Operário-PR | OBA, às 18h30
    18.04 (sábado) - Avaí x Ponte Preta | Ressacada, às 20h30
    18.04 (sábado) - CRB x Juventude | Rei Pelé, às 20h45
    19.04 (domingo) - Londrina x Ceará | Estádio do Café, às 16h
    19.04 (domingo) - Goiás x Cuiabá | Serrinha, às 18h
    19.04 (domingo) - Novorizontino x Athletic-MG | Jorge Ismael de Biasi, às 20h
    19.04 (domingo) - Fortaleza x Criciúma | Arena Castelão, às 20h
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