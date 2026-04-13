Ceará é líder da Série B após 4ª rodada, e Fortaleza sobe na classificação; veja tabela
Os times emendaram a 2ª vitória consecutiva na competição
A 4ª rodada da Série B de 2026 foi positiva para os times cearenses. Invicto, o Ceará assumiu a liderança da competição ao vencer o Náutico e subir para oito pontos, enquanto o Fortaleza saltou para a 8ª colocação, com sete, ao superar o São Bernardo. Com 12 em disputa, os arquirrivais mantiveram grande aproveitamento no início do torneio e, enfim, assumiram o papel que se espera no decorrer da competição, precisando agora de regularidade para seguir.
Logo, o desafio é justamente a continuidade da pontuação. Até o momento, ninguém foi brilhante, mas a característica da competição é essa, e lutar pelo acesso significa também vencer mesmo sem ser brilhante - o que os representantes cearenses conseguiram ao emendar 2ª vitória consecutiva cada um.
No próximo domingo (19), o Vovô encara o Londrina, às 16h, no Estádio do Café/PR. No mesmo dia, o Leão recebe o Criciúma, às 20h, na Arena Castelão.
Classificação da Série B de 2026
Resultados da 4ª rodada da Série B de 2026
- Criciúma 1x0 Botafogo-SP
- Juventude 2x0 Goiás
- Ponte Preta 0x1 Vila Nova
- Sport 2x2 Avaí
- Ceará 1x0 Náutico
- São Bernardo 0x1 Fortaleza
- América-MG 0x3 Novorizontino
- Operário-PR 0x0 Cuiabá
- CRB 2x3 Athletic-MG
- Atlético-GO 2x1 Londrina
Jogos da 5ª rodada da Série B de 2026
- 18.04 (sábado) - América-MG x Sport | Independência, às 18h
18.04 (sábado) - Náutico x São Bernardo | Aflitos, às 18h
18.04 (sábado) - Vila Nova x Operário-PR | OBA, às 18h30
18.04 (sábado) - Avaí x Ponte Preta | Ressacada, às 20h30
18.04 (sábado) - CRB x Juventude | Rei Pelé, às 20h45
19.04 (domingo) - Londrina x Ceará | Estádio do Café, às 16h
19.04 (domingo) - Goiás x Cuiabá | Serrinha, às 18h
19.04 (domingo) - Novorizontino x Athletic-MG | Jorge Ismael de Biasi, às 20h
19.04 (domingo) - Fortaleza x Criciúma | Arena Castelão, às 20h