Ceará é líder da Série B após 4ª rodada, e Fortaleza sobe na classificação; veja tabela

A 4ª rodada da Série B de 2026 foi positiva para os times cearenses. Invicto, o Ceará assumiu a liderança da competição ao vencer o Náutico e subir para oito pontos, enquanto o Fortaleza saltou para a 8ª colocação, com sete, ao superar o São Bernardo. Com 12 em disputa, os arquirrivais mantiveram grande aproveitamento no início do torneio e, enfim, assumiram o papel que se espera no decorrer da competição, precisando agora de regularidade para seguir.

Logo, o desafio é justamente a continuidade da pontuação. Até o momento, ninguém foi brilhante, mas a característica da competição é essa, e lutar pelo acesso significa também vencer mesmo sem ser brilhante - o que os representantes cearenses conseguiram ao emendar 2ª vitória consecutiva cada um.

No próximo domingo (19), o Vovô encara o Londrina, às 16h, no Estádio do Café/PR. No mesmo dia, o Leão recebe o Criciúma, às 20h, na Arena Castelão.

Classificação da Série B de 2026

Legenda: Ceará e Fortaleza venceram dois jogos seguidos pela Série B de 2026 Foto: divulgação / Série B

Resultados da 4ª rodada da Série B de 2026

Criciúma 1x0 Botafogo-SP

Juventude 2x0 Goiás

Ponte Preta 0x1 Vila Nova

Sport 2x2 Avaí

Ceará 1x0 Náutico

São Bernardo 0x1 Fortaleza

América-MG 0x3 Novorizontino

Operário-PR 0x0 Cuiabá

CRB 2x3 Athletic-MG

Atlético-GO 2x1 Londrina​

Jogos da 5ª rodada da Série B de 2026