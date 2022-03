Ceará e Fortaleza disputam a liderança geral da Copa do Nordeste; veja cenários para cada time

Únicos representantes nordestinos na Série A de 2022, Ceará e Fortaleza chegam na última rodada da Copa do Nordeste com vagas asseguradas nas quartas de final. Antes do início dos jogos, inclusive, cada time lidera um dos grupos do torneio, o que pode render vantagem no mata-mata.

Assim, além de brigarem pela manutenção da liderança em cada chaveamento, Vovô e Leão também estão na disputa pela 1ª posição geral do Nordestão. Em teste, não há ganho imediato, mas as etapas eliminatórias consideram essa classificação para definir mando de campo, até na decisão.

RODADA FINAL DA COPA DO NORDESTE

19.03 - Campinense x Ceará | 17h45, no Amigão.

19.03 - Fortaleza x CRB | 17h45, na Arena Castelão.

19.03 - Sport x Floresta| 17h45, na Ilha do Retiro.

19.03 - Sampaio Corrêa x Botafogo-PB | 17h45, no Castelão.

19.03 - Atlético-BA x Sousa-PB | 17h45, no Carneirão.

19.03 - CSA x Altos-PI | 17h45, no Rei Pelé.

19.03 - Globo-RN x Náutico | 17h45, no Barretão.

19.03 - Sergipe x Bahia | 17h45, no Batistão.

Por isso, ser o primeiro geral garante que um participante atue dentro de casa nas quartas e semifinais, que são realizadas em duelo único, além de jogar dentro dos domínios na volta da final. Vale ressaltar que todas as etapas da Copa do Nordeste somam pontos na tabela de classificação.

Hoje, o Ceará tem esse posto, com 15 pontos e aproveitamento de 71,4%. O Fortaleza, líder do Grupo A, estaria em 3º, com 13, atrás do CRB (14), que é vice-líder do Grupo B, cujo o Vovô lidera.

Cenário para o Ceará ser líder geral da Copa do Nordeste

Vitória : se vencer, chega aos 17 pontos e fica na liderança geral, pois não poderá ser ultrapassado.

: se vencer, chega aos 17 pontos e fica na liderança geral, pois não poderá ser ultrapassado. Empate : se empatar, precisa torcer para o confronto entre Fortaleza x CRB terminar empatado. Isso porque o Leão supera o Vovô no saldo de gols com uma vitória, enquanto o CRB passa em número de pontos (17 x 16) em caso de triunfo, tirando até a liderança alvinegra do Grupo B.

: se empatar, precisa torcer para o confronto entre Fortaleza x CRB terminar empatado. Isso porque o Leão supera o Vovô no saldo de gols com uma vitória, enquanto o CRB passa em número de pontos (17 x 16) em caso de triunfo, tirando até a liderança alvinegra do Grupo B. Derrota: se perder, também precisa torcer por um empate entre Fortaleza x CRB - qualquer vencedor o ultrapassa na tabela. Além disso, tem a chance de ser alcançado pelo Botafogo-PB, mas o time deveria vencer por um placar elástico para superar saldo de gols, que hoje é de: 9x2.

Cenário para o Fortaleza ser líder geral da Copa do Nordeste

Vitória: a única possibilidade é vencer o CRB e torcer por um empate/derrota do Ceará contra o Campinense. Se isso acontecer, Leão e Vovô pode até empatar em número de pontos, mas o Tricolor do Pici fica na liderança geral por conta do saldo de gols, que agora é de: 9x9.

Critérios para desempate na classificação da Copa do Nordeste