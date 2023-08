Ceará busca definição de time ideal para reta decisiva da Série B; confira opções

O time do Ceará está definido até o fim da Série B de 2023, mas ainda não chegou ao ideal. Com a janela de transferência fechada, o técnico Guto Ferreira conta com 37 jogadores no plantel, opções para todos os setores, mas ainda atravessa um dilema sobre qual seria a escalação titular.

A dificuldade de manutenção é fruto de diversos fatores, como suspensão, lesão ou queda técnica. Uma parte dos reforços ainda deve ser incorporada, como o atacante Chrystian Barletta, que ainda não estreou.

As dúvidas existem, com a partida deste domingo (13), diante do vice-líder Vitória-BA, no Barradão, às 18h, sendo mais uma etapa nesse processo. O Ceará precisa ser competitivo e buscar a vitória fora de casa, o que ainda não aconteceu com Guto. Hoje, ocupa a 9ª colocação, com 33 pontos.

No exercício de imaginar uma formação para o restante da Série B, com todos disponíveis, esse colunista testaria uma escalação com: Bruno Ferreira, Caíque, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Zé Ricardo, Breno e Barletta; Saulo Mineiro, Erick e Bissoli.

Legenda: Na análise do colunista, um possível time do Ceará para ser testado teria essa escalação Foto: arquivo / SVM

Defesa

A defesa evoluiu desde a chegada de Guto. Foram oito jogos, com quatro sem sofrer gols. Na minha análise, os consolidados são o goleiro Bruno Ferreira e o lateral-esquerdo Paulo Victor (reforço).

A dupla de zaga passou por muitas mudanças. Luiz Otávio voltou de suspensão e fica à disposição. Uma possibilidade seria a presença do capitão ao lado de David Ricardo, que foi bem na vitória contra o ABC. Os demais são: Sidnei, Thiago Pagnussat, Léo Santos, Lucas Ribeiro e Jonathan.

Legenda: O Ceará tem oito zagueiros disponíveis para montar o sistema defensivo Foto: arquivo / SVM

Na lateral-direita, a melhor opção segue Caíque, improvisado. O funcionamento não é o melhor, sem o apoio necessário, mas há mais constância que Warley e Michel Macedo, que estava no DM.

Meio-Campo

O setor mais irregular. Desde o início do ano, os trios mudaram muito no esquema 4-3-3. No momento, Willian Maranhão e Breno (reforço) são os titulares, mas não há cadeira cativa. Um teste seria Breno + Zé Ricardo, o que qualificaria o passe. A disputa ainda apresenta Richardson.

Legenda: Zé Ricardo oferece uma melhor dinâmica ao meio-campo do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará

Na criação, Chay está fora contra o Vitória-BA. O titular deve ser Jean Carlos, com Guilherme Castilho fora dos relacionados nos últimos jogos, além de Pedro Lucas, sem espaço. A posição não tem dono, ninguém se firmou, e segue suscetível à mudança - Barletta também joga no setor.

Ataque

O ponto alto do Ceará na temporada, apesar da oscilação. Com Guto, os titulares contra o ABC foram Saulo Mineiro (reforço), Bissoli (reforço) e Erick. A tendência é a repetição contra o Vitória-BA. Pelo investimento, Barletta deve ser inserido na escalação e ressaltou que joga na ponta direita.

Legenda: O Ceará tem muitas opções para a montagem do sistema ofensivo Foto: arquivo / SVM

Assim, a missão é promover o encaixe de uma formação inédita. Erick acumulou exibições ruins recentes, mas segue como líder de gols e assistências. Uma variação a longo prazo teria Erick na esquerda, Saulo de centroavante e Barletta na direita, encaixando o destaque e as contratações.

As demais opções de área são Cléber e Nícolas. Nos extremos, o treinador tem também Pedrinho, Erick Pulga e Janderson. Para a Série B, o setor está bem preenchido, resta uma nova formatação.

Elenco de 2023

Goleiro: Bruno Ferreira, Richard, André Luiz e Christian.

Lateral-direito: Warley e Michel Macedo.

Zagueiro: Luiz Otávio, David Ricardo, Sidnei, Thiago Pagnussat, Léo Santos, Lucas Ribeiro e Jonathan.

Lateral-esquerdo: Paulo Victor e Danilo Barcelos.

Volante: Willian Maranhão, Caíque, Zé Ricardo, Breno e Richardson.

Meia: Jean Carlos, Chay, Pedro Lucas e Guilherme Castilho.

Atacante: Erick, Saulo, Barletta, Cléber, Nícolas, Bissoli, Erick Pulga, Pedrinho, Daniel e Caio Rafael.