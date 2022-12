Ceará avança em negociações e mantém futebol feminino para 2023

O Ceará manteve as atividades do futebol feminino para 2023. O Diário do Nordeste apurou que o clube avançou nas negociações com patrocinadores e já planeja a reapresentação do elenco para o fim de 2022. A equipe foi campeã do Brasileirão Série A2 e garantiu o acesso inédito à elite nacional.

A continuidade do trabalho estava ameaçada devido ao rebaixamento do time masculino à Série B. Na necessidade de readequar as contas e refazer o processo administrativo, o clube desligou a comissão técnica do feminino, além das jogadoras, e partiu em busca de parceiros para retomar o projeto.

No último ranking da modalidade divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Ceará estava na 17ª posição, a melhor colocação de uma equipe nordestina, se configurando como uma força emergente, principalmente com a chegada à 1ª divisão. A folha mensal era de R$ 150 mil.

Legenda: O Ceará foi campeão da Série A2 do Campeonato Brasileiro de 2022 Foto: Stephan Eilert / Ceará

Nos próximos dias, o clube irá intensificar a montagem do elenco, até retomando contato com destaques da campanha de 2022. O começo da competição está marcado para março de 2023.

O processo é fundamental: um trabalho de sucesso é mantido, com vitrine no futebol feminino, fortalecimento da marca. A final contra o Athletico-PR no estádio Presidente Vargas (PV), com conexão da torcida, é o exemplo do caminho de reconstrução do Time do Povo em essência.

Ranking da CBF do futebol feminino para 2023:

Corinthians (11.680) Ferroviária-SP (8.848) Internacional (8.460) Avaí/Kindermann (8.336) Flamengo (8.120) Santos (8.088) Palmeiras (7.840) São Paulo (7.608) São José-SP (7.512) Grêmio (7.192) Cruzeiro (6.672) Minas Brasília-DF (6.176) Real Brasília-DF (5.608) Iranduba-AM (5.168) ESMAC-PA (5.116) Atlético-MG (4.940) Ceará (4.464) Bahia (4.156) América-MG (3.932) CRESSPOM-DF (3.896)