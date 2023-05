Ceará avalia elenco com Barroca e mapeia mercado após um mês de trabalho; veja detalhes

Com um mês de trabalho no Ceará, o técnico Eduardo Barroca participou de reuniões com o departamento de futebol para diagnosticar o elenco após os últimos jogos na Série B de 2023. O Diário do Nordeste apurou que a análise é positiva, com o reflexo de desempenho em campo.

Na competição, Barroca somou 13 dos 18 pontos disputados. O aproveitamento apenas do treinador é de 72,2%, fundamental para a reação alvinegra: o Vovô subiu para a 9ª posição, com 11.

Internamente, a nova comissão indicou que o time respondeu à nova filosofia, com mais posse, um meio-campo povoado e disposição tática diferente: há jogadores com as características necessárias para o trabalho. Também há expectativa de evolução com a incorporação de atletas, como Arthur Rezende, Zé Ricardo e Erick Pulga.

Após ampliar a competitividade, a formação titular foi definida, com protagonismo para peças de menos espaço, como Chay, Jean Carlos e Nícolas. O trio correspondeu nos últimos jogos, quando o Vovô engatou uma sequência de três vitórias, com Erick como destaque.

Mapeamento do mercado

Legenda: O atacante Nícolas marcou gol na vitória do Ceará contra o Tombense-MG Foto: Felipe Santos / Ceará

O momento é positivo, mas o Ceará segue atento ao mercado e se preparando também para a abertura da janela de transferência, que será entre os dias 3 de julho e 2 de agosto. Junto de Eduardo Barroca, a gestão monitora nomes que podem surgir como contratações, até indicações do profissional.

Dos últimos reforços anunciados para a Série B, uma parte segue sendo incorporada. O goleiro Bruno Ferreira foi titular nos últimos jogos. E o zagueiro Léo Santos ganhou minutos contra Tombense-MG e Criciúma.

O período também será importante para avaliar a sequência de alguns atletas. Com 38 jogadores, o Vovô recebeu sondagens do mercado, como o atacante Hygor, que está no radar do Criciúma. Assim, as movimentações estão sendo avaliadas, mas devem ser pontuais.

Elenco do Ceará

Goleiros : Richard, Bruno Ferreira, Aguilar, André Luiz e Cristian.

: Richard, Bruno Ferreira, Aguilar, André Luiz e Cristian. Zagueiros : Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, Léo Santos, David Ricardo e Lucas Ribeiro.

: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, Léo Santos, David Ricardo e Lucas Ribeiro. Laterais-direitos : Warley e Michel Macedo.

: Warley e Michel Macedo. Laterais-esquerdos : Danilo Barcelos e Willian Formiga.

: Danilo Barcelos e Willian Formiga. Volantes : Richardson, Willian Maranhão, Caíque, Arthur Rezende e Zé Ricardo.

: Richardson, Willian Maranhão, Caíque, Arthur Rezende e Zé Ricardo. Meias : Jean Carlos, Chay, Guilherme Castilho, Léo Rafael, David e Pedro Lucas.

: Jean Carlos, Chay, Guilherme Castilho, Léo Rafael, David e Pedro Lucas. Atacantes: Erick, Nícolas, Janderson, Vitor Gabriel, Erick Pulga, Luvannor, Álvaro, Pedrinho, Daniel, Caio Rafael, Hygor e Leandro Carvalho.