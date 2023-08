Ceará aumenta folha salarial do elenco da Série B de 2023 com reforços; veja valor

O Ceará aumentou o valor da folha salarial do elenco de 2023 na janela de transferências. Com maior orçamento da Série B, o clube agora tem custo mensal próximo de R$ 2,8 milhões mensais com o pagamento dos jogadores. O valor foi revelado pelo presidente alvinegro João Paulo Silva em coletiva nesta segunda-feira (31).

Em junho, durante apresentação de dados do departamento de futebol, o montante divulgado era R$ 2,4 milhões. Apesar da redução de 56% se comparado com a temporada de 2022, esse índice é elevado dentro da disputa da 2ª divisão. O Vovô, inclusive, foi um dos times mais ativos no mercado e trouxe sete reforços até agora.

Para aquisição de atletas, a equipe desembolsou US$ 600 mil dólares (R$ 2,8 milhões) para contratar o atacante Saulo Mineiro do Yokohoma-JAP, além dos R$ 6,6 milhões para acertar com o atacante Chrystian Barletta, do Corinthians.

As demais foram o zagueiro Sidnei, o lateral-esquerdo Paulo Victor, o volante Breno e o centroavante Bissoli. O Ceará ainda teve a chegada do lateral-direito Orejuela, emprestado pelo São Paulo, mas o defensor deixou o time para atuar no Independiente Medellín, da Colômbia.

Assim, a prioridade atual é conseguir mais um lateral-direito no mercado e encerrar o ciclo de contratações. A janela de transferência no Brasil é encerrada nesta quarta-feira (2).

O elenco atual é comandado por Guto Ferreira e conta com 38 jogadores. O foco é melhorar de rendimento no 2º turno da Série B e conquistar o acesso à 1ª divisão nacional.

ELENCO DO CEARÁ

Goleiros (4): Richard, Bruno Ferreira, André Luiz e Cristian.

Zagueiros (8): Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Léo Santos, Gabriel Lacerda, Sidnei, Jonathan e Lucas Ribeiro.

Lateral-direito (2): Warley e Michel Macedo.

Lateral-esquerdo (2): Danilo Barcelos, Willian Formiga e Paulo Victor.

Volantes (5): Richardson, Willian Maranhão, Caíque, Zé Ricardo e Breno.

Meias (5): Jean Carlos, Chay, Guilherme Castilho e Pedro Lucas.

Atacantes (12): Cléber, Erick, Bissoli, Pedrinho, Nícolas, Janderson, Erick Pulga, Daniel, Caio Rafael, Crystian Barletta e Saulo Mineiro.