Ceará ou Fortaleza podem assumir liderança da Série B na 6ª rodada; veja cenário

O futebol cearense pode assumir a liderança da Série B do Brasileiro na 6ª rodada. Com jogos no domingo (26), às 18h, Ceará e Fortaleza possuem vantagem em pontuação diante dos demais concorrentes ao posto, que entram em campo sábado (25), e ainda um confronto contra o líder Vila Nova no caminho.

O cenário pode consolidar ainda mais os arquirrivais na busca pelo acesso, uma vez que acumulam sequências invictas no torneio. Na 3ª posição geral, com nove pontos, o Vovô enfrenta o Vila Nova, o líder com 11, na Arena Castelão. O Fortaleza, vice-líder com 10, visita o Operário, que é o 8º, com oito.

Legenda: Ceará e Fortaleza estão nas primeras posições da Série B no início da 5ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

É fato que o topo da tabela é uma posição, hoje, cobiçada até o 8º colocado. No entanto, os pontos já acumulados deixam as equipes cearenses na frente. Em caso de vitória da dupla, por exemplo, assumem as duas primeiras posições. Já com dois empates, podem perder colocações, mas ainda seguem nesse bloco competitivo. E se apenas um vencer, também podem assumir a 1ª colocação.

No fim, os confrontos servem como novos testes durante a Série B. Sob comando de Guto Ferreira, o Vila está invicto no torneio, e o Operário é equilibrado e tem a 2ª melhor defesa: três gols sofridos.

Em paralelo, colocam em xeque as arrancadas cearenses. O Fortaleza engatou três vitórias seguidas e saltou na classificação, e o Ceará também tem invencibilidade, com duas vitórias e três empates.

Jogos da 6ª rodada da Série B de 2026