Ceará fecha com Diadora e prepara lançamento de uniforme 1; veja detalhes

O Ceará Sporting Club fechou acordo com a empresa italiana Diadora como nova fornecedora de material esportivo. Detentor da marca própria Vozão desde 2020, o clube projeta o lançamento do uniforme 1 oficial de 2026 no 2ª semestre do ano já com a parceria.

A mudança de estratégia foi necessária após a equipe possuir problemas com a empresa B360, que era a responsável por administrar os produtos das lojas alvinegras. Por conta de dificuldades financeiras, o grupo atrasou o lançamento do enxoval do uniforme 1 da equipe, que estava desenvolvido. Hoje, apenas o unforme 2 foi lançado e está disponível para venda, sendo majoritariamente branco.

Fundado em 1948, a Diadora se consolidou internacionalmente e retornou com mais força no mercado brasileiro em 2022. No site oficial, a empresa apresenta parceria com outros cinco times do país: São José-RJ, Ponte Preta, Coritiba, ABC e Goiás. Além das camisas, também é referência em calçados esportivos.

As partes então alinham a oficialização do contrato apenas para o 2º semestre, com maior tempo para a criação da nova peça principal do Ceará e demais itens licenciados. Além disso, também afinam o repasse de parte das lojas da B360 para a Diadora, que passará a administrar essa parte do varejo junto do fornecimento de material.