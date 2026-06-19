Ceará define total de saídas do elenco; veja detalhes

A diretoria do Ceará definiu o total de saídas do elenco para a sequência da Série B do Brasileiro. O clube identificou problemas na montagem da equipe para a temporada e pretende adotar uma janela de transferência mais agressiva no meio do ano, que permita mudanças mais profundas no time.

Por conta disso, a gestão deve liberar até oito atletas no período. Dessa lista, quatro já saíram do clube: o volante Lucas Lima, e os atacantes Gustavo Prado, Fernandinho e Pedro Henrique. A única exceção foi o volante Dieguinho, negociado por R$ 4 milhões com o Shimizu S-Pulse, do Japão.

O Diário do Nordeste apurou que o foco é melhorar tecnicamente o grupo disponível para o treinador interino Anderson Batatais, além de retirar os nomes que estavam muito desgastados com o torcedor. Por isso, a lista ainda vai aumentar, com possibilidades de mexidas na lateral-esquerda e goleiro.

A mudança também altera a hierarquia interna do elenco, uma vez que abre ainda mais espaço para o aproveitamento dos jovens das categorias de base. Atualmente, o Vovô conta com 11 jovens da Cidade Vozão integrados ao profissional, e uma comissão técnica que conhece muito do Sub-20.

Reforços confirmados

Legenda: Lucas Mugni atuou pelo Ceará nas duas últimas temporadas Foto: Davi Rocha / SVM

O total de reforços do Ceará na janela, que abre no dia 20 de julho, será proporcional ao total de saídas, a fim de oferecer uma melhor reposição nos setores. As buscas seguem em andamento.

Os dois reforços confirmados hoje são: o lateral-direito Bryan Borges, da Ponte Preta, e o meia Lucas Mugni, do Mirassol. Os dois resolvem detalhes burocráticos para as rescisões nos atuais clubes.

Vale ressaltar que, pelas características, Bryan chega com status de ponta. Já Mugni, velho conhecido do torcedor, atua como meia ofensivo, como fez entre 2024 e 2025.