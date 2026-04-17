Ceará aumenta autonomia de ídolo Ricardinho no departamento de futebol

O ídolo Ricardinho se tornou a peça central do departamento de futebol do Ceará. A decisão é do presidente João Paulo Silva, que faz uma reformulação no setor após as saídas de Lucas Drubscky, então executivo de futebol, e Haroldo Martins, ex-CEO.

O profissional segue como o Assessor de Futebol, mas vai acumular funções, principalmente com um retorno positivo do staff do treinador Mozart, do elenco e funcionários. Vale ressaltar que o dirigente também está se profissionalizando mais e ampliando o repertório na gestão.

Deste modo, a expectativa é de que o clube esfrie as buscas no mercado por um novo executivo. Internamente, a situação não está descartada, mas há uma boa avaliação do momento atual em Porangabuçu.