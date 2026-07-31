Ceará aprova materiais da Diadora e prepara lançamento de uniformes para agosto

O Ceará Sporting Club prepara os lançamentos dos uniformes 1 e 2 da empresa italiana Diadora para agosto. As partes firmaram um acordo para a mudança da fornecedora de material esportivo ainda em abril, mas agora acertaram detalhes contratuais para a distribuição das novas camisas.

O prazo foi definido após reunião entre o presidente alvinegro João Paulo Silva e a gerência da marca, em São Paulo, na terça-feira (28). Na proposta, a Diadora vai administrar as lojas do Vovô.

Vale ressaltar que a operação também envolve a confecção de um enxoval novo, com demais peças para torcedores. Os materiais tiveram design aprovado e estão em linha de produção no momento.

Mudança para Diadora

A mudança foi necessária após o Ceará possuir problemas com a empresa B360, que era a responsável por administrar os produtos das lojas alvinegras. Por conta de dificuldades financeiras, o grupo atrasou o lançamento do enxoval do uniforme 1 da equipe, que estava desenvolvido. Hoje, apenas o uniforme 2 foi lançado e está disponível para venda, sendo majoritariamente branco.

Fundada em 1948, a Diadora se consolidou internacionalmente e retornou com mais força ao mercado brasileiro em 2022. No site oficial, a empresa apresenta parceria com outros cinco times do país: São José-RJ, Ponte Preta, Coritiba, ABC e Goiás. A marca também faz calçados esportivos.

A demora da oficialização da negociação ocorre por conta de trâmites burocráticos no repasse das lojas da B360 para a marca, que passará a administrar a parte do varejo do fornecimento de material.