Ceará acumula 3º fracasso esportivo em 2026 e aumenta pressão na Série B; veja metas

A eliminação do Ceará na 5ª fase da Copa do Brasil foi um duro golpe no planejamento estratégico da temporada de 2026. A missão era árdua diante do Atlético-MG, mas o roteiro da queda, nos pênaltis, tornou tudo traumático e ainda simbolizou rombo econômico na receita projetada do ano.

O foco era chegar, no mínimo, às oitavas de final, o que significaria mais R$ 3 milhões em premiação. Ao cair antes, essa receita deixa de ser possível, o que indica que precisa ser reconquistado de outra forma até o fim do ano, para evitar um novo déficit milionário na temporada.

Nas demais competições realizadas, os objetivos também fracassaram: Copa do Nordeste (quartas de final) e Campeonato Cearense (vice-campeão). Assim, independente do desempenho, o resultado é soberano, e a pressão aumenta muito na Série B do Brasileiro. Principal tarefa do ano após rebaixamento desastroso em 2025, o Vovô tem nesse torneio a única chance de salvar 2026.

Veja metas do Ceará em 2026

Campeonato Cearense - Meta: campeão | Resultado: vice-campeonato

- Meta: campeão | Resultado: vice-campeonato Copa do Brasil - Meta: 5ª fase | Resultado: oitavas de final

- Meta: 5ª fase | Resultado: oitavas de final Copa do Nordeste - Meta: semifinal | Resultado: quartas de final

- Meta: semifinal | Resultado: quartas de final Série B - Meta: acesso | Resultado: no momento, está na 14ª colocação após oito rodadas.