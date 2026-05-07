Ceará é eliminado da Copa do Nordeste sem atingir meta esportiva; veja valor

O Ceará se despediu da Copa do Nordeste de 2026. A eliminação ocorreu nesta quarta-feira (6) com derrota para o Vitória-BA por 1 a 0, no estádio Barradão, em Salvador, com gol de Renato Kayzer. E o resultado impediu uma meta esportiva do planejamento estratégico do clube na temporada de 2026.

Isso porque o Vovô definiu o avanço às semifinais como objetivo do orçamento, o que indicaria ganhar mais R$ 600 mil em premiação com a classificação. No entanto, a saída do torneio impede essa receita.

Deste modo, como prêmio concedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Nordestão, a equipe somou apenas R$ 1,75 milhão. Foram R$ 1,25 milhão que recebeu pela participação na fase de grupos, além de R$ 500 mil por chegar nas quartas.

Na próxima etapa, o Vitória-BA vai enfrentar o ABC, que eliminou a Juazeirense no mata-mata. Os confrontos serão realizados com ida e volta, com datas ainda não divulgadas.

Assim, o técnico Mozart tem apenas mais dois torneios pela frente até o fim da temporada: Série B e Copa do Brasil, onde está na 5ª fase, mas perdeu o jogo de ida para o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV.

Além do time alvinegro, existe mais um representante cearense na etapa da Copa do Nordeste. O Fortaleza também avançou às quartas de final e entra em campo na quinta-feira (7), diante do Confiança-SE. O confronto será às 19h30, no Batistão.

Premiações da Copa do Nordeste de 2026