Ceará é eliminado da Copa do Nordeste sem atingir meta esportiva; veja valor
O time deixou o torneio nas quartas ao ser superado pelo Vitória-BA
O Ceará se despediu da Copa do Nordeste de 2026. A eliminação ocorreu nesta quarta-feira (6) com derrota para o Vitória-BA por 1 a 0, no estádio Barradão, em Salvador, com gol de Renato Kayzer. E o resultado impediu uma meta esportiva do planejamento estratégico do clube na temporada de 2026.
Isso porque o Vovô definiu o avanço às semifinais como objetivo do orçamento, o que indicaria ganhar mais R$ 600 mil em premiação com a classificação. No entanto, a saída do torneio impede essa receita.
Deste modo, como prêmio concedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Nordestão, a equipe somou apenas R$ 1,75 milhão. Foram R$ 1,25 milhão que recebeu pela participação na fase de grupos, além de R$ 500 mil por chegar nas quartas.
Na próxima etapa, o Vitória-BA vai enfrentar o ABC, que eliminou a Juazeirense no mata-mata. Os confrontos serão realizados com ida e volta, com datas ainda não divulgadas.
Assim, o técnico Mozart tem apenas mais dois torneios pela frente até o fim da temporada: Série B e Copa do Brasil, onde está na 5ª fase, mas perdeu o jogo de ida para o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV.
Além do time alvinegro, existe mais um representante cearense na etapa da Copa do Nordeste. O Fortaleza também avançou às quartas de final e entra em campo na quinta-feira (7), diante do Confiança-SE. O confronto será às 19h30, no Batistão.
Premiações da Copa do Nordeste de 2026
- 1ª fase - Grupo 1: R$ 1,25 milhão (Ceará, Fortaleza, Sport, Vitória-BA e CRB)
- 1ª fase - Grupo 2: R$ 675 mil (ABC, Retrô, Botafogo-PB, Confiança e Ferroviário)
- 1ª fase - Grupo 3: R$ 425 mil (América-RN, Sousa-PB, ASA, Juazeirense e Itabaiana)
- 1ª fase - Grupo 4: R$ 225 mil (Maranhão, Jacuipense, Fluminense-PI, Imperatriz-MA e Piauí)
- Quartas de final: R$ 500 mil
- Semifinal: R$ 600 mil
- Vice-campeão: R$ 700 mil
- Campeão: R$ 1 milhão