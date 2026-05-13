Ceará é eliminado da Copa do Brasil sem atingir meta esportiva; veja valor

O Ceará se despediu da Copa do Brasil de 2026. A eliminação alvinegra na 5ª fase ocorreu nesta quarta-feira (13) com derrota nos pênaltis para o Atlético-MG por 4 a 2 na Arena Castelão - no tempo normal, venceu por 2 a 1, mesmo placar de quenado perdeu na Arena MRV na ida. E o resultado impediu uma meta esportiva muito importante do planejamento estratégico.

Isso porque o Vovô definiu o avanço às oitavas como objetivo do orçamento, o que indicaria ganhar mais R$ 3 milhões em premiação com a classificação. No entanto, a saída do torneio impede essa receita.

Deste modo, como prêmio concedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Copa do Brasil, somou apenas R$ 6,4 milhões. Foram R$ 1,3 milhão pela participação na 2ª fase, mais R$ 1,5 milhão pela 3ª fase, além de R$ 1,6 milhão pela 4ª fase e R$ 2 milhões na 5ª Fase. A equipe não disputou a 1ª fase por conta da melhor classificação no ranking de clubes da entidade.

Na próxima etapa, os confrontos do mata-mata serão definidos através de sorteio. Por conta da presença na Série A, o Atlético-MG estreou somente na 5ª fase. Agora, briga por classificação quartas de final, onde pode embolsar mais R$ 4 milhões.

Na agenda cearense, no entanto, o técnico Mozart tem apenas mais um torneio pela frente até o fim da temporada: Série B do Brasileiro. Na luta pelo acesso, está no momento na 14ª colocação, com 10 pontos. O próximo compromisso é um Clássico-Rei, no domingo (17), às 18h30, na Arena Castelão, pela 9ª rodada.

O Fortaleza também avançou à 5ª fase da Copa do Brasil e entra em campo na quinta (14), diante do CRB. O confronto de volta será às 20h, no Rei Pelé/AL. A equipe tricolor venceu na ida por 2 a 1 na Arena Castelão.

Premiações da Copa do Brasil de 2026

1ª fase: R$ 400 mil (cota única)

2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)

4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)

5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Data base das próximas fases da Copa do Brasil