Base do Ceará gerou 11 atletas ao profissional em 2026 e ajudou em 54% dos pontos na Série B
Uma missão de Daniel Paulista é contribuir com a integração no elenco
A categoria de base do Ceará é o ponto alto do clube em 2026, com um grande desempenho nos torneios de formação, mas também integrando talentos ao time profissional. Ao todo, o Vovô ascendeu 11 atletas ao time principal, com contribuição da Cidade Vozão em pontuação na Série B.
A última partida simbolizou esse processo, com a vitória alvinegra por 4 a 3 contra o São Bernardo, fora de casa, com a assinatura da base. A partida teve gols de João Gabriel e Enzo Lodovico, duas assistências de Giulio e boa participação de Melk na etapa final, ajudando a equipe a deixar o Z-4.
Além do quarteto, os demais nomes que fizeram a transição depois do Sub-20 no Ceará são: o goleiro Gustavo Martins (20 anos); os zagueiros Gabriel Rocha (20 anos) e Pedro Gilmar (20 anos); o lateral-direito Aloisio (19 anos); os volantes Caio (18 anos) e Pedro Esli (19 anos); e o centroavante Gabriel Amaral (20 anos).
É fato que o grande aproveitamento não indica que toda a responsabilidade da campanha recai em atletas em formação. O fluxo atual é muito fruto da necessidade, todavia também chancela a qualidade da joia gerada nessa formação, seja pela captação do mercado ou formação do sub-13.
O trabalho do técnico do Daniel Paulista então é encontrar um DNA tático, extraindo a mescla entre os jovens, os reforços (a exemplo de Nico Ferreira) e os remanescentes (como Vina).
Impacto na pontuação da Série B
Dos 22 pontos somados pelo Ceará na Série B, os jovens da Cidade Vozão tiveram impacto direto em 12, ou seja, 54% da pontuação obtida. O dado é extraído das partidas em que o Vovô somou algum ponto (empate ou vitória), e um jovem participou da mexida do placar com gol ou assistência.
No momento, a equipe está na 16ª posição, uma campanha ruim na competição, de reabilitação. E essa jornada passa muito pelo aproveitamento desses talentos como Melk, Giulio e Enzo Lodovico.
Jogos em que a base mexeu no placar da Série B
- 20ª rodada - São Bernardo 3x4 Ceará | Gols: Enzo Lodovico e João Gabriel + Assistências: Giulio (2x)
- 13ª rodada - Ceará 1x1 Criciúma | Gol: João Gabriel
- 12ª rodada - Ceará 2x1 Avaí | Gol: Melk + Assistências: Melk e Enzo Lodovico
- 9ª rodada - Ceará 2x1 Fortaleza | Gol: Melk + Assistência: Melk
- 6ª rodada - Ceará 3x3 Vila Nova | Assistência: Melk
- 2ª rodada - Ponte Preta 1x1 Ceará | Assistência: Giulio