Base do Ceará gerou 11 atletas ao profissional em 2026 e ajudou em 54% dos pontos na Série B

A categoria de base do Ceará é o ponto alto do clube em 2026, com um grande desempenho nos torneios de formação, mas também integrando talentos ao time profissional. Ao todo, o Vovô ascendeu 11 atletas ao time principal, com contribuição da Cidade Vozão em pontuação na Série B.

A última partida simbolizou esse processo, com a vitória alvinegra por 4 a 3 contra o São Bernardo, fora de casa, com a assinatura da base. A partida teve gols de João Gabriel e Enzo Lodovico, duas assistências de Giulio e boa participação de Melk na etapa final, ajudando a equipe a deixar o Z-4.

Além do quarteto, os demais nomes que fizeram a transição depois do Sub-20 no Ceará são: o goleiro Gustavo Martins (20 anos); os zagueiros Gabriel Rocha (20 anos) e Pedro Gilmar (20 anos); o lateral-direito Aloisio (19 anos); os volantes Caio (18 anos) e Pedro Esli (19 anos); e o centroavante Gabriel Amaral (20 anos).

Legenda: O Ceará tem 11 jogadores da base integrados ao profissional em 2026 Foto: Wellerson Gomes / Ceará

É fato que o grande aproveitamento não indica que toda a responsabilidade da campanha recai em atletas em formação. O fluxo atual é muito fruto da necessidade, todavia também chancela a qualidade da joia gerada nessa formação, seja pela captação do mercado ou formação do sub-13.

O trabalho do técnico do Daniel Paulista então é encontrar um DNA tático, extraindo a mescla entre os jovens, os reforços (a exemplo de Nico Ferreira) e os remanescentes (como Vina).

Impacto na pontuação da Série B

Dos 22 pontos somados pelo Ceará na Série B, os jovens da Cidade Vozão tiveram impacto direto em 12, ou seja, 54% da pontuação obtida. O dado é extraído das partidas em que o Vovô somou algum ponto (empate ou vitória), e um jovem participou da mexida do placar com gol ou assistência.

No momento, a equipe está na 16ª posição, uma campanha ruim na competição, de reabilitação. E essa jornada passa muito pelo aproveitamento desses talentos como Melk, Giulio e Enzo Lodovico.

Jogos em que a base mexeu no placar da Série B