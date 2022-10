As contas de Ceará e Fortaleza contra rebaixamento e para vagas na Sul-Americana e Libertadores

A Série A de 2022 é encerrada em nove rodadas. O momento é crucial e amplia contas de Ceará e Fortaleza para definição dos cenários e metas: garantir a permanência e se classificar para o torneio internacional (Sul-Americana ou Pré-Libertadores). Contra o Z-4, historicamente, a “pontuação mágica” é de 45 pontos.

No momento, o Vovô está em 16º, com 31 pontos - apenas um de vantagem para o Cuiabá, que abre a zona de rebaixamento. O Leão surge em 9º, com 37, com sete de margem até a entrada no Z-4.

Vale ressaltar que o número de 45 pontos pode ser menor, a depender do desempenho dos demais times que tentam a permanência. De todo modo, os times cearenses brigam para atingir a média e não correr riscos.

Caminho até os 45 pontos | Ceará

Ceará precisa de mais 14 pontos

Nos últimos nove jogos, aproveitamento de 51,8%

1º Cenário possível: 5 vitórias

2º Cenário possível: 4 vitórias e 2 empates

3º Cenário possível: 3 vitórias e 5 empates

Adversários: Goiás (C), Atlético-MG (F), Cuiabá (C), Atlético-GO (F), Internacional (F), Fluminense (C), Corinthians (F), Avaí (F), Juventude (C).

Caminho até os 45 pontos | Fortaleza

Fortaleza precisa de mais 8 pontos

Nos últimos nove jogos, aproveitamento de 29,6%

1º Cenário possível: 3 vitórias

2º Cenário possível: 2 vitórias e 2 empates

3º Cenário possível: 1 vitória e 5 empates

Adversários: Athletico-PR (F), Avaí (C), América-MG (F), Atlético-MG (C), Coritiba (C), Palmeiras (F), Atlético-GO (C), RB Bragantino (C), Santos (F).

Sonho internacional

Legenda: A Sul-Americana e a Libertadores são competições organizadas pela Conmebol Foto: divulgação / Conmebol

No momento, a Série A do Brasileiro oferece quatro diretas para a Libertadores (G-4) e mais duas para a pré-Libertadores (G-6). Após as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, a expectativa é ampliar o número para G-8. Assim, quem estivesse até entre os oito primeiros colocados, iria para o principal torneo da Conmebol.

No caso da Sul-Americana, hoje, as vagas são distribuídas entre o 7º e o 12º colocados. Com a confirmação do G-8, serão repassadas entre o 9º e o 14º colocados, o que amplia as chances de Ceará e Fortaleza.

Segundo o departamento de matémática da UFMG, no atual cenário, uma pontuação segura para uma vaga na Pré-Libertadores é de 53 pontos, que tem 63,3% de chance. Já na Sula, alcançar os 45 pode render uma vaga, com 73,3% de chance.

Nos últimos nove jogos, aproveitamento de 81,4%

1º Cenário possível: 8 vitórias

2º Cenário possível: 7 vitórias e 1 empates Contas do Fortaleza para a Libertadores (53 pontos) Ceará precisa de mais 16 pontos

Nos últimos nove jogos, aproveitamento de 59,2%

1º Cenário possível: 5 vitórias e 1 empate

2º Cenário possível: 4 vitórias e 3 empates