Apagão do Ceará e falha de Bruno Ferreira deixam empate com sabor de derrota

O empate do Ceará com o Vila Nova entra no rol do inacreditável. Confesso que prefiro um resultado sem gols do que a sensação de sentir a vitória escorrendo entre as mãos de forma tão absurda como fez o Vovô neste domingo (26), na Arena Castelão. Com a chance de assumir a liderança e um placar de 3 a 1 no intervalo, o time de Mozart foi capaz de sofrer o empate com verdadeiro “apagão”.

É fato que a partida no geral não foi péssima. Apesar de sair atrás, o time mostrou poder de reação ainda no 1º tempo para marcar três vezes, com destaques para Matheus Araújo, com dois gols, e também o jovem Melk, que foi titular e ajudou ao participar de dois lances, inclusive com assistência.

O que é difícil de explicar é a volta do intervalo. O que parecia uma partida controlada virou ruínas por uma postura de que o jogo já tinha acabado restando ainda 45 minutos pela frente. A equipe diminuiu o ímpeto, viu o adversário crescer e, para piorar, a sucessão de erros individuais deixou o Vila empatar.

Um pênalti bobo de Rafael Ramos, que fez péssima partida, além de nova falha do goleiro Bruno Ferreira, que não ostenta a confiança do titular Richard, que sofreu lesão e retorna apenas em junho. A equipe sentiu os golpes, se desarrumou em campo e o abafa final não teve organização suficiente.

Assim, a chance de assumir a liderança e se conectar com a torcida se transforma em frustração. E essa tônica pesa contra o trabalho, que parece sempre incapaz de dar o salto necessário para um grande acontecimento. Na tabela de classificação, troca a 1ª posição pela 6ª, agora com 10 pontos, em um empate com sabor de derrota.

Em tempo: o Vovô teve um pênalti em Pedro Henrique, que não foi assinalado pela arbitragem. Um fato isolado, que poderia ajudar, mas não apagar o terrível 2º tempo.