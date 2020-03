Reforço do Fortaleza. Yuri César tem multa milionária com Flamengo; conheça atacante

O Fortaleza anunciou a contratação do atacante Yuri César no último domingo (8). O vínculo de empréstimo junto ao Flamengo foi até o fim da temporada. Mas além de apenas um reforço, o atleta de 19 anos é tido como uma das principais joias do time carioca e chega com potencial de evolução sob o comando de Rogério Ceni.

As características explicam a análise: drible, um contra um, velocidade, poder de rotação do corpo em curtos espaços e boa movimentação sem a bola. Características almejadas pela comissão técnica tricolor e que crescem no 4-2-4.

Multicampeão no sub-17 e sub-20 ao lado de atletas como Reinier e Vinicius Júnior - ambos negociados com o Real Madrid - o jogador é avaliado como uma promessa de grande peso na base rubro-negra. A expectativa é tanta que a diretoria do Flamengo renovou o vínculo de Yuri até o fim de 2023 e aumentou a multa rescisória para € 50 milhões (cerca de R$ 268 milhões na cotação atual).

O motivo principal da valorização é a técnica de finalização do atacante, fundamento ausente em muitos velocistas. Em 2019, encerrou a temporada como vice-artilheiro da base, com 15 gols. E foi campeão da Carioca, Brasileiro e da Supercopa do Brasil no segundo semestre. O refino no chute o fez o cobrador de falta oficial do elenco sub-20.

Destro, prefere atuar pelo lado esquerdo do ataque, como explicou em entrevista recente ao GloboEsporte.com. "Gosto de jogar pela esquerda, porque corto para dentro, acho passes, finalizo. Mas também gosto de jogar no meio. Acho que tenho mais liberdade para jogar. Penso muito rápido e solto a bola. Jogando na ponta me destaco mais, mas também posso jogar centralizado", afirmou Yuri.

A versatilidade tática é um trunfo exigido no Leão. E justamente por isso a equipe é um campo fértil para o desenvolvimento do atacante, que teria pouco espaço com Jorge Jesus pelo estrelado elenco principal: Pedro, Pedro Rocha, Gabigol, Bruno Henrique e Michael. O Flamengo também compreende a evolução e, por isso, aceitou negociar apenas com o Fortaleza, recusando propostas de Bragantino, Internacional, Santos e Athletico/PR.

A união em si tem boa chance de dar certo, principalmente pelo trabalho de Ceni. A expectativa é que Yuri ofereça retorna técnico ao Fortaleza, enquanto o clube cearense o lapida taticamente.

Nada aqui é solução, importante ressaltar. Yuri é jovem, tem qualidade e precisa de afinamento. Não é uma contratação com status de titular. E mesmo que o sistema de jogo o favoreça, há ainda Osvaldo, Romarinho, David, Madson, além dos demais que estão chegando. Então é esperar o desempenho e mensurar a evolução do novo contratado, que já é uma opção interessante no elenco tricolor.