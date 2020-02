Independiente: saída de jogadores, salários atrasados e a crise antes do Fortaleza

El Rojo, do inferno para o inferno. Assim o jornal Olé descreveu a vinda do Independiente-ARG para o jogo contra o Fortaleza, na quinta-feira (27), pela volta da Copa Sul-Americana. A expressão, sim, ressalta o motim dos políciais militares cearenses, no entanto, enfatiza a grave crise histórica que o time argentino vivencia há poucos dias do duelo na Arena Castelão.

No último compromisso, em casa, a equipe foi superada por 1 a 0 pelo Gimnasia no Campeonato Argentino. O resultado é tido como catastrófico: o time teve dificuldades, não criou ofensivamente e perdeu para um dos piores adversários do torneio - antes da partida, estava na zona de rebaixamento.

Sob vaias, o elenco saiu de campo devastado. Oficialmente, não tem mais chance de classificação para qualquer torneio continental, mesmo que o rebaixamento não o assuste tanto. A pressão é grande pelo peso da camisa, o elenco milionário e os recentes resultados, incluindo aquela derrota para o Racing por 1 a 0 com dois atletas a mais em campo.

Partidas do Independiente em 2020

19.01 - Independiente 1x2 River Plate | Campeonato Argentino

26.01 - Boca Juniors 0x0 Independiente | Campeonato Argentino

01.02 - Independiente 5x0 Rosario Central | Campeonato Argentino

09.02 - Racing 1x0 Independiente | Campeonato Argentino

13.02 - Independiente 1x0 Fortaleza | Copa Sul-Americana

17.02 - Independiente 1x1 Arsenal de Sarandí | Campeonato Argentino

22.02 - Independiente 0x1 Gimnasia | Campeonato Argentino

Em 2020, por exemplo, são duas vitórias, dois empates e três derrotas, aproveitamento de 38%. No Campeonato Argentino, o time ocupa a 15ª posição, com 26 pontos - restando duas partidas para o fim do certame. Mas alguns pontos explicam o momento turbulento, que faz da Copa Sul-Americana o objetivo máximo da temporada.

Desde o triunfo sobre o Fortaleza, no Libertadores de América, o momento se agravou em Avellaneda. A vitória em si foi o que segurou o técnico Lucas Pusineri no cargo, confiança que foi abalada em seguida. Até porque todos os números listados são do treinador, o 3º em um curto período de tempo.

Saída de atletas

Alan Franco é considerado um dos melhores defensores do Campeonato Argentino Foto: divulgação / Independiente

O zagueiro Alan Franco e o meia Benítez pediram para deixar o clube na semana passada. O primeiro recebeu uma proposta de US$ 3 milhões do Los Angeles Galaxy por 50% dos direitos federativos, já o segundo tem uma negociação encaminhada com o Vasco por empréstimo de uma temporada. A dupla era titular e atuou contra o Fortaleza. Por participarem de negociações, não estão sendo utilizados no plantel e sequer treinam com a delegação. Após a última derrota, o técnico solicitou publicamente que os atletas não fossem negociados. Até o momento, não viajam para a capital cearense.

Salários atrasados

Silvio Romero é um dos artilheiros do Campeonato Argentino, com 11 gols, e está na mira de reforços do Internacional Foto: divulgação / Independiente

O capitão da equipe, Silvio Romero, revelou que o elenco ameaçou não atuar em 2020 devido pendências no pagamento. A decisão foi revogada após a diretoria se comprometer a quitar parte dos vencimentos no início do ano, o que ainda está sendo finalizado. "Entendemos o país e do clube, não é uma situação normal o que a maioria dos argentinos está vivendo", ressaltou o atleta. A gestão financeira do clube entrou em colapso com os seguidos reforços em um ano e meio: US $ 42.050.000 em 19 novos nomes solicitados por dois treinadores.

Punição por vermelhos

Uma placa pedindo para o time não ter ninguém expulso fica no vestiário Foto: reprodução

Uma campanha interna da diretoria do Independiente solicita que o time não tenha mais expulsos. Uma placa foi instalada na porta do vestiário do Rojo com a frase: entramos 11 e saímos 11. Desde o início do ano, foram seis vermelhos recebidos em sete jogos. Para o confronto com o Fortaleza, o time não conta com o lateral Sánchez Miño, que cumpre suspensão automática - os cearenses ficam sem o zagueiro Quintero. A política também é um alerta diante da arbitragem do chileno Ricardo Tobar, reconhecido no continente por ser muito rídigo.

Cargo ameaçado

Após a derrota para no sábado, Lucas marcou a reapresentação para domingo de manhã como forma de punição ao elenco Foto: divulgação / Independiente

O técnico Lucas Pusineri deve ser demitido caso seja eliminado na Copa Sul-Americana. Após perder para o Gimnasia, o ídolo do futebol argentino Diego Maradona precisou intervir na crise dos Rojos e solicitou que o comandande não fosse desligado antes dos jogos mais importantes, como o da Arena Castelão. "Pusineri herdou o que restava. Ele é um bom treinador, um amigo e um garoto bárbaro em quem você pode confiar. Ele tem os mesmos códigos que nós. Não estou chorando por ele nem pedindo nada a Moyano (presidente). Se cometeram um erro com outro treinador, não engane esse".

Multa de Pablo Peréz

Pablo Peréz se desentendeu com a diretoria do Independiente após ser expulso no clássico com o Boca Juniors Foto: divulgação / Independiente

"Os cofres do Independiente estão desnutridos", afirmou uma publicação do Diário Olé. Um dos pilares da equipe, o volante Pablo Peréz pediu para sair do clube antes mesmo do jogo com o Leão. Agora no Newell's Old Boys, o jogador ainda trava uma briga judicial com o Independiente pela rescisão contratual. Até lá, o Rojo deve pagar um milhão de dólares ao argentino de 34 anos, apesar da forte crise financeira. Pelo novo clube, Peréz fez o primeiro jogo em casa no sábado (22) e deixou o campo com um gol, uma assistência e muita festa da torcida.