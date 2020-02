Fortaleza x Independiente terá efetivo policial de 489 agentes; entenda detalhes da segurança

Blindado, soldados e até uma aeronave sobrevoando a Arena Castelão. Nesta quinta-feira (27), o estádio recebe um efetivo de segurança especial para o jogo entre Fortaleza e Independiente, às 21h30, pela volta da Copa Sul-Americana. Apesar do motim de parte dos policiais militares do Estado, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) garantiu aos clubes e a Conmebol um esforço para atender a demanda da partida.

A coluna apurou que o efetivo total de segurança é de 489 agentes. Além do dado, 526 seguranças foram contratados para reforçar as forças de contenção no estáido.

Polícia Militar: 200 homens

Exército: 135 homens + Helicóptero

Raio e Força Nacional: 154 homens

(+) Seguranças privados: 526

(+) Agentes da AMC: 30

Representantes das forças de segurança, da AMC e dos clubes se reuniram na Arena Castelão Foto: divulgação / Fortaleza

O plano de segurança da partida foi finalizado nesta quarta (26) em reunião no próprio Castelão, às 10 horas, com a presença de representantes da Polícia Militar, do Exército, da Guarda Municipal e de diretores do Fortaleza. O espaço recebeu ainda uma atividade de simulação para a partida com agentes de segurança.

“Tivemos um encontro com órgãos para garantir a segurança do evento. Foi feito o planejamento ‘no papel’ e depois um treinamento, com reconhecimento da área por parte da nossa tropa e dos órgãos de segurança. Então temos condições de garantir a segurança da partida”, explicou o Coronel Leonidas Carneiro Júnior, oficial de Comunicação Social da Operação Mandacaru, ação conjunta das Forças Armadas que teve início no dia 21 de fevereiro. O quadro de soldados não foi revelado.

Por meio de nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o policiamento para o duelo internacional será executado por:

Comando de Policiamento de Choque (CPCHOQUE)

Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO)

Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE)

Regimento de Polícia Montada (RPMONT)

Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA)

1° Comando de Policiamento da Capital (CPC)

Aaeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER)

O plano de ação do evento, divulgado pela Federação Cearense de Futebol no dia 19 de fevereiro, revela que o quadro de policiais militares na área interna do estádio é de 199 - os demais ficam na parte externa. O documento também indica a presença de 16 policiais civis, 35 bombeiros e oito guardas municipais. A previsão de abertura dos portões para entrada da torcida no equipamento é às 18h30.

Argentinos seguros

A delegação do Independiente será escoltada pelo CPRAIO até a partida e também no momento do embarque para a Argentina - viagem marcada para as 2h15 da madrugada de sexta (28), ou seja, logo após o apito final.

A medida é fruto de um esforço político da diretoria do Fortaleza. Pelo regulamento da Conmebol, a segurança da equipe visitante é responsabilidade do mandante,