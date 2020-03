Elenco top-5 do Brasil e investimentos na Capital: as ofertas de Savvidis para comprar o Fortaleza

A negociação entre o Fortaleza e o bilionário russo Ivan Savvidis ganhou um capítulo importante na última terça-feira (3). O presidente do clube, Marcelo Paz, se encontrou com empresários brasileiros que representam o magnata. O saldo da reunião foi positiva e revelou a ambição do possível aporte: tornar o time campeão da Copa do Brasil, com um elenco top-5 no Brasil, e trazer novos negócios para a capital cearense.

Com uma fortuna estimada em R$ 8,62 bilhões pela Forbes, a família Savvidis deseja investir na América do Sul e, consequentemente, em uma equipe de futebol. Como é proprietária do time grego PAOK, da cidade de Salónica, o grupo fez um estudo e definiu o Leão como alvo pela possibilidade de se tornar autossustentável.

No primeiro contato presencial entre as partes, em São Paulo, os empresários Eduardo e Leonardo Cornaccini ressaltaram que o desejo de Ivan é fazer a compra da instituição desportiva. O plano de entrada no Brasil, inclusive, vem sendo discutido com mais intensidade desde dezembro de 2019.

Assim, a aquisição do Fortaleza é uma das portas de entrada dos russos no mercado nacional. Além do time, o foco é injetar receita em outras instituições locais, como turismo. O modelo é o mesmo adotado na Grécia, quando a compra do PAOK foi acompanhada de uma série de novas aquisições na região: empresas, hotéis e até conglomerados de comunicação.

“O Ivan pensa no todo, muito além do esporte. Se fecharmos um acordo, a longo prazo, a cidade ganha porque ele terá confiança em investir na região e, assim, tornar Fortaleza ainda mais em evidência. O estudo deles é principalmente nas leis brasileiras, em saber se terão vantagem ao entrar aqui, se é um campo com potencial de investimento e crescimento”, explicou Eduardo.

Com a atual diretoria, o Fortaleza conquistou os títulos da Copa do Nordeste, Série B e Campeonato Cearense Foto: Thiago Gadelha / SVM

Todo o processo, no entanto, passa inicialmente pela aquisição do Fortaleza, algo resistente dentro da cúpula tricolor. Em ascensão no futebol brasileiro, com títulos e o fortalecimento do sócio-torcedor, a diretoria pensa em transformar o interesse em uma parceria ou mesmo patrocínio, desde que seja algo vantajoso para o clube em termos esportivos e também administrativos.

O motivo da cautela é porque o Fortaleza, hoje, é uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, não pode ter um dono. Para tal, o Leão precisaria mudar o próprio estatuto, se transformar em clube-empresa e ter ações vendidas na bolsa de valores. O acionista majoritário então seria o dono da instituição, que tem 101 anos de história.

Trunfos a mais

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, se reuniu com representantes do time grego PAOK Foto: arquivo pessoal

Após o contato inicial, há a compreensão de que a diretoria do Fortaleza é importante no processo. Logo, a compra da equipe por Ivan Savvidis não implica na mudança dos gestores, a exemplo de Marcelo Paz, atual presidente e com mandato até o fim de 2021.

O consenso é algo ofertado pelo que foi apresentado na reunião. “Encontrar o Paz foi importante porque conseguimos nos conhecer pessoalmente e ele pôde explicar mais sobre a verdadeira situação do Fortaleza. Compreendemos o quão importante é a atual gestão para o momento do clube e temos a consciência da necessidade de manutenção deles”, afirmou Eduardo.

Outro ponto favorável ao acordo é a vontade de transformar o Fortaleza em um dos principais times do Brasil. O crescimento é além da manutenção na 1ª divisão, com o clube entrando firme na briga pelos principais títulos nacionais, sendo a Copa do Brasil uma das metas.

A contraproposta do Fortaleza é importante na negociação porque será considerada. O intuito de co-gestão, intercâmbio de atletas e escolha de patrocinador Master serão repassados para Ivan Savvidis. No Brasil, inclusive, um membro da cúpula do PAOK esteve com os empresários para alinhar mais detalhes do futuro investimento. O retorno para a Grécia está marcado para quinta (5).

Caso o grupo russo de investidores aceite as proposições, uma reunião deve ser marcada ainda no primeiro semestre para formalizar uma oferta oficial de negócio. O fato é: o Fortaleza está na mira.