Descubra por que você não deveria ter dinheiro na poupança em 2024

A poupança é o investimento mais popular do Brasil. Cerca de 1 a cada 4 pessoas coloca seus recursos nessa modalidade, segundo estudo publicado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) no ano passado.

O que elas não sabem é que, infelizmente, essa é uma péssima escolha. Existe um fator cultural em nossa sociedade que popularizou o conceito e o hábito de poupar. E isso é tão enraizado que, quando pensamos em poupança, é impossível não lembrar da figurinha do cofre do porquinho, não é verdade?

Infelizmente a maioria das pessoas ainda fica na poupança por pura ignorância ou medo, mas chegou a hora de quebrar todos os mitos e mostrar que existem caminhos melhores, pois é muito caro ser ignorante.

Veja também

POR QUAL MOTIVO UTILIZAR A POUPANÇA NÃO É UM BOM NEGÓCIO?

O primeiro fato é a sua rentabilidade: nas condições atuais, ela rende apenas 6% ao ano, adicionado de uma pequena taxa referencial. Em 2023, por exemplo, a Poupança registrou no ano o rendimento acumulado de apenas 8,03%, enquanto a SELIC finalizou o mesmo período em 11,75%.

Outro fator negativo: mesmo com liquidez diária, a rentabilização das aplicações na poupança só tem efeito na data de aniversário do aporte, que acontece a cada 30 dias. Assim, se você resgatar sua aplicação antes da data de aniversário, não terá direito ao rendimento do período, o que acontece de maneira diferente em outras opções.

Só estes dois pontos já te fazem perder dinheiro (ou pelo menos deixar de ganhar se fizesse uma alocação correta). Com uma rentabilidade tão distante da SELIC, você vai perdendo o poder de compra ao longo do tempo, além de só ter direito à rentabilidade apenas no aniversário da aplicação.

NÃO PRECISA TER MEDO, CUIDADO COM OS MITOS DA POUPANÇA

Existem alguns medos que impedem as pessoas de sair da poupança, mas que são verdadeiros mitos não esclarecidos. Primeiro ponto: mesmo com os impostos que são cobrados sobre o rendimento das aplicações, a rentabilidade líquida ainda é maior quando comparada à poupança. Além disso, você não precisa se preocupar com nenhuma burocracia: todo o processo relativo a impostos é realizado pelo banco/corretora.

Outra questão é a segurança: tem gente que acha que a poupança é o local mais seguro para investir e isso não é verdade. O investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro SELIC, que é garantido pelo Tesouro Nacional.

O QUE FAZER PARA NÃO PERDER DINHEIRO COM A POUPANÇA?

Existem opções tão (ou até mais) seguras. O Tesouro SELIC, por exemplo, é uma opção. Os CDB’s de liquidez diária e algumas contas remuneradas também são possibilidades interessantes, desde que tenham com uma rentabilidade igual ou superior a 100% do CDI. Este é um comparativo entre algumas modalidades:

COMO FAZER PARA SAIR DA POUPANÇA E MIGRAR PARA OPÇÕES MELHORES?

Escolha um banco ou corretora de confiança;

Retire o valor da poupança e transfira para a conta desejada;

Se for investir no Tesouro SELIC, escolha uma corretora/banco que não cobre taxas de corretagem nessa operação;

Veja seu dinheiro render mais que a poupança.

Tenha atenção apenas a estes pontos: a instituição que vai usar, se o investimento tem liquidez diária e quem é o emissor do CDB (de preferência a mesma instituição que você utiliza).

Cuidando bem do seu dinheiro, aportando os recursos nos melhores locais e fazendo dos investimentos um hábito, você verá como sua vida se transformará.

Disclaimer: Esta matéria tem finalidade unicamente informativa, de natureza educacional e não produzida com o intuito de servir como recomendação para produtos ou estratégias de investimento.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil