A vida Egrégora do Carcará

Vida gera vida, energia gera energia, e é exatamente quando nos doamos que emanamos bons sentimentos e criamos um senso de conexão e harmonia que reina em nossa equipe.

O Fortaleza Basquete Cearense retrata com clareza o sentido de união que há entre nós, seguimos fazendo uma campanha acima das expectativas, nos comportamos de forma simples e trabalhamos persistentemente.

Conquistamos 13 vitórias nas 23 partidas que jogamos, estamos na 6a colocação entre as 16 equipes que participam da competição do NBB, principal campeonato nacional de basquete aqui no Brasil.

Pode-se dizer que a força do time está imbuída pelo sentimento de união nutrida por cada integrante, e dessa maneira compreendemos que juntos somos melhores. Deixamos o egoísmo e a inveja de lado, que são sentimentos tão dolosos para a evolução humana.

A disputa é desigual nestes dias de pandemia, todas as nossas partidas são jogadas em mini sedes, que ficam pincipalmente no sudeste do Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e uma na capital federal, Brasília. Os deslocamentos que precisamos fazer nestas viagens são desgastantes e percorremos muitos quilômetros a mais do que nossos adversários e coirmãos. Pelo fato de não jogarmos em nossa casa, não contamos com o apoio da nossa querida torcida que sempre nos deu tanta força aqui em Fortaleza, tanto no ginásio Paulo Sarasate como no do CFO (Centro de Formação Olímpica).

Mas as dificuldades nos aguçam e são transformadas em força e persistência.

Gradativamente nos fortificamos na competição e trabalhamos arduamente para progredirmos cada dia mais.

Calma e paciência somadas a persistência nos elevam a uma posição de destaque no Basquetebol Brasileiro. É agindo desta forma todos os dias que temos alcançado metas importantes. O caminho é longo, mas almejamos chegar ao topo da montanha, ou melhor da tabela, e para isso não podemos mais parar!