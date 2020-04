O ensino e a vida remota

O ensino formal como produção cultural "do e sobre", o humano não pode se dar na exterioridade de uma fruição sensorial e cinestésica (o olhar, o olfato, o tato) como lugar de vida! Portanto, os modelos pedagógicos sustentados exclusivamente pela educação a distância (EaD) não apreendem (ou de forma limitada) o sentido estético que confere o ato educativo. Isso se reflete mais fortemente na educação básica e, mais ainda, na educação infantil.

Temos visto, em realidade pandêmica da Covid-19, que as estratégias de preservação do ensino regular operam, majoritariamente, sobre a implementação do uso de tecnologias, assim como os mecanismos de análise da sua eficácia estão apenas associados ao acesso e à disponibilidade tecnológica.

Ainda que façamos uma leitura crítica sobre o uso de tecnologias, em direção às desigualdades socioeconômicas, parece não ser esse o argumento principal para pensarmos sua implementação.

A questão central, posta de forma invisível, é: qual o papel social da Educação em contexto de pandemia? Se estamos diante de uma concepção humanista que propõe o direito à vida, como a modalidade de EaD cumpre esse papel? Qual o lugar das aulas? E dos conteúdos? E das relações intersubjetivas dos atores educacionais?

Não estaríamos vivendo mais um retrocesso educativo sobre uma nova/velha modelagem de política educacional e pela cultura de tele-ensino, teletrabalho, atividade remota, controle remoto, sem nos preocuparmos, especialmente, com a "vida remota"?

É preciso retomar Paulo Freire quando nos provoca: "E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria". Penso que, no atual contexto dessa pandemia, expostos fortemente a uma vida líquida, estamos tristes, mas também na incessante procura da transformação educativa, busca da alteridade.