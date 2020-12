2021, um salto para a digitalização

O renomado físico Albert Einstein (1879-1955) dizia que não se pode resolver problemas usando o mesmo padrão de pensamento que havia quando foram criados. A máxima continua válida em 2020, quando foi necessário rever padrões e adaptar-se para enfrentar adversidades. Os desafios da indústria 4.0 tornaram-se mais urgentes durante a pandemia de Covid-19. A quarta revolução industrial está baseada em princípios como o da comunicação entre as máquinas. Isso amplia possibilidades de aproveitamento dos recursos tecnológicos, com janelas para customização, eficiência energética e sustentabilidade. O salto que permite o avanço depende de passos firmes em direção à digitalização.

A internacionalização também contribui nesse caminho para o alcance de padrões de qualidade em níveis mais amplos e na transferência de tecnologia. Por isso, o Centro Industrial do Ceará (CIC) apoia a Federação das Indústrias do Estado do Ceará na busca rumo à digitalização e à melhoria da ambiência de negócios. O Observatório da Indústria do Sistema Fiec, com base em análise de dados e pesquisas, desempenha papel fundamental nesse objetivo. A união de esforços dos setores empresarial e público impacta positivamente na atração de investimentos para o Estado, o que beneficia todo o Ceará. Quanto mais a unidade da federação se prepara para acompanhar as exigências da quarta revolução industrial, mais avanços há em competitividade.

O Ceará foi destaque mundial em 1918 quando Sobral foi palco de estudos que colaboraram para comprovar a Teoria da Relatividade, de Einstein, prêmio Nobel em 1921. Um povo que há mais de um século se orgulha de ser parte de capítulo importante para a ciência também pode escrever novos capítulos rumo à economia digital, inovação e modernização dos negócios. 2020 exigiu novos padrões que precisam continuar sendo superados em 2021.

Marcos Soares

Presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC)