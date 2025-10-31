Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Invasão no Castelão

Saiba os crimes cometidos e as punições para quem invadiu e vandalizou a Arena Castelão

As consequências da invasão devem atingir tanto os invasores quanto o Ceará Sporting Club

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 17 de Outubro de 2022