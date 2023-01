Novos supermercados são inaugurados a partir de fevereiro no Ceará; veja em quais cidades

O setor supermercadista no Ceará deve ganhar fôlego com a abertura de “mais de 60 lojas” em 2023. Destas, 50% serão inauguradas na Capital, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). O restante ficará espalhado em, pelo menos, 11 municípios, incluindo a Região Metropolitana de Fortaleza.

A entidade estima a geração de 6 mil empregos diretos, considerando a média de 100 vagas por empreendimento.

Dentre as bandeiras das novas lojas, estão a do Cometa, Nidobox e Pinheiro, com inaugurações previstas já a partir de fevereiro. Veja a lista de cidades e de supermercados divulgados pela Acesu:

Aquiraz (Carnaúba e Pinheiro);

Beberibe;

Cruz (Pinheiro);

Fortaleza (Cometa e Pinheiro);

Horizonte (Nidobox);

Maracanaú;

Maranguape (Pinheiro);

Morada Nova;

Sobral;

Solonópole;

Tauá;

Tianguá (Pinheiro).

Atualmente, a Acesu contabiliza 325 empresas associadas, com 530 supermercados no Estado.

Quando os novos supermercados abrem as portas?

Segundo o Supermercado Pinheiro, o plano de expansão da marca prevê cinco novas lojas no Ceará, totalizando 200 empregos diretos e 800 indiretos. A primeira deve sair do papel já em fevereiro.

Veja a previsão de abertura das unidades do Pinheiro:

Maranguape: fevereiro de 2023;

Aquiraz (bairro Porto das Dunas): até o fim do 1°trimestre de 2023;

Tianguá: no fim do primeiro semestre de 2023;

Cruz: até o fim de 2023;

Fortaleza (bairro Cambeba): até o fim de 2023.

O processo seletivo da loja de Maranguape já foi encerrado. Contudo, a unidade do Porto das Dunas terá a seleção de funcionários divulgada em breve.

Já o Carnaúba, que também terá uma unidade no Porto das Dunas, informou pretender abrir as portas em maio deste ano.

O Diário do Nordeste procurou o Cometa e o Nidobox para obter detalhes sobre os novos empreendimentos, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Além das novas aberturas, estão em fase de conversão os supermercados BIG Bompreço e Maxxi em Atacadão e Carrefour.

Há ainda a previsão de conversões das bandeiras Extra em Pão de Açúcar e Assaí.

