Mega-Sena 2519 não tem ganhadores, e prêmio acumula em R$ 110 milhões

O resultado da Mega-Sena 2519 foi divulgado na noite desta terça-feira (13), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio, que era de R$ 73,4 milhões, foi acumulado e passa a ser, agora, de R$ 110 milhões.

Os números sorteados foram: 03, 08, 20, 36, 38 e 57.

Este foi o primeiro sorteio da semana. Outros dois estão previstos para a próxima quinta-feira (15) e para o próximo sábado (17), sempre às 20 horas, no canal da Caixa no YouTube.

Apostas que se aproximaram

Pelo menos 88 apostas se aproximaram da sequência sorteada, acertando cinco das seis dezenas. Para cada uma delas, a Caixa Econômica Federal deve pagar R$ 46,9 mil.

Além disso, os 6,7 mil apostadores que acertaram quatro dezenas vão receber R$ 876,50, cada.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas devem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio nas casas lotéricas, pelo site da Caixa ou pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.