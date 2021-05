Saulo Mineiro fala sobre pressão no início da Série A: "a gente tem deixar para trás"

Saulo Mineiro Atacante do Ceará

"A gente tem que deixar para trás e pensar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que são duas competições muito importantes. Temos que focar no Brasileiro, contra o Grêmio, para alcançar os objetivos que a gente traçou. A gente não pode iniciar uma competição carregando o que aconteceu", disse.