Nova data da Copa do Mundo no Catar deixa CBF com calendário apertado em 2022

A Copa do Mundo no Catar será realizada em uma data diferente da tradição dos Mundiais: para fugir do calor do país, a Fifa aceitou que o evento tivesse realização no fim de 2022, deixando os meses de junho e julho. A mudança deve mexer com o calendário da CBF, que seguirá apertado.

Com início previsto para 10 de abril, a Série A deverá terminar em 13 de novembro. Nesses sete meses, as 38 rodadas serão disputadas com jogos da Seleção em pelo menos cinco datas - três em junho e duas em setembro. Além disso, a reta final do Brasileirão acontecerá quando a Seleção já deverá estar reunida visando a Copa do Mundo, que tem início em 21 de novembro.

Datas da Copa do Mundo do Catar: Início: 21 de novembro de 2022

Encerramento: 18 de dezembro de 2022

Como se não bastasse, as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana acontecerão em outubro, e se algum clube brasileiro estiver envolvido, a elite nacional terá que ter datas alteradas.

A entidade informou que ajustes no calendário poderão ocorrer, da mesma forma que a comissão técnica da Seleção Brasileira irá avaliar formas de não levar prejuízo técnico aos clubes - ainda que o técnico Tite volta e meia diga que seu trabalho é pensar no melhor para a equipe nacional.