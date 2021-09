Milan x Atlético de Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Milan recebe, nesta terça-feira (28), o Atlético de Madrid em duelo válido pela 2ª rodada do Grupo B da UEFA Champions League. O confronto acontece no San Siro, em Milão, na Itália.

Após estrear com derrota para o Liverpool, a equipe de Stefano Pioli busca a recuperação na competição internacional. Pela frente, o forte Atlético de Madrid de Diego Simeone, que empatou sem gols com o Porto na estreia.

Para a partida, o técnico italiano não poderá contar com o meio-campista Rade Krunić, o volante Tiemoué Bakayoko e o atacante Zlatan Ibrahimović. Os atletas integram o departamento médico do Milan. Diego Simeone, por sua vez, terá os desfalques do zagueiro Savić e do volante Lemar.

Palpites para o jogo

Transmissão

O confronto será transmitido ao vivo pelo Space e pela plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Milan

Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli e Hernández; Kessie e Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz e Rebic; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Atlético de Madrid

Oblak; Gimenez, Felipe e Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, De Paul e Carrasco; Suárez e João Felix. Técnico: Diego Simeone.

Ficha técnica

Milan x Atlético de Madrid - 2ª rodada do Grupo B da UEFA Champions League

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Data: 28/09/2021 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Cuney Cakir (SUI)

Transmissão: Space e HBO Max