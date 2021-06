Guia da Série D: Três times cearenses iniciam a competição na luta pelo acesso

O Campeonato Brasileiro Série D 2021 começa pra valer neste fim de semana com o início da 1ª Fase, após 4 clubes se classificarem vindos da Fase preliminar. Na 1ª Fase, os 64 clubes são divididos em oito grupos com oito times cada, se enfrentando em turno e returno, totalizando 14 rodadas. E entre estes 64 clubes, estão 3 representantes cearenses (Atlético, Caucaia e Guarany de Sobral), com o sonho do acesso para a Série C e garantir um calendário maior e principalmente, fixo, já que a cada ano as equipes precisam garantir vagas na Série D via torneios estaduais.

Os quatro melhores classificados em cada grupo avançam para o mata-mata, que começa com 32 equipes na Segunda Fase. Em confrontos eliminatórios com partidas de ida e volta, o chaveamento segue até a grande final, que está marcada para os dias 7 e 14 de novembro.

Os quatro clubes que alcançarem as semifinais garantem as vagas para o Campeonato Brasileiro Série C 2022.

Os times cearenses estão em grupo regionalizados. O Guarany de Sobral está no Grupo A02 com 4 de Julho/PI, Imperatriz/MA, Juventude/MA, Moto Club/MA, Palmas/TO, Paragominas/PA e Tocantinópolis

Já Atlético e Caucaia estão juntos no Grupo A03 com ABC, América-RN, Campinense, Salgueiro, Sousa/PB e Treze.

Veja como cada time cearense chega para a Série D:

Guarany de Sobral

O Cacique do Vale estreia no sábado, no Junco, às 15 horas, contra o Paragominas/PA. E o campeão da edição de 2010 espera que a Série D do Campeonato Brasileiro seja sua redenção na temporada. Rebaixado no Campeonato Cearense e eliminado na 1ª Fase da Copa do Brasil ao ser goleado pelo CSA em casa, o time sobralense manteve o técnico Vladimir de Jesus e montou uma equipe praticamente nova, para surpreender.

O time base do Guarany é Théo; Zé Augusto, Alex Maranhão, Airton Júnior e Mattheus; Danilo Cirqueira, Rivaldo e Raí; Hulk, Iury Tanque e Daniel Passira.

Legenda: O Guarany de Sobral vem modificado para a Série D após ser rebaixado no Estadual Foto: Amaral Torquato/Guarany de Sobral

Atlético

A Àguia estreia neste sábado, contra o Souza/PB, às 16 horas no estádio Marizão e chega para mais uma Série D do Campeonato Brasileiro em alta. O time da Lagoa Redonda bateu na trave pelo acesso no ano passado, chega mais forte, com uma base sólida mantida da ótima participação no Campeonato Cearense, quando foi semifinalista, eliminado pelo campeão Fortaleza.

Legenda: O Atlético Cearense vem estruturado para lutar pelo acesso na Série D do Brasileiro Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

A equipe do técnico Raimundinho não terá jogadores importantes como o volante Hércules e os atacante Wandson e Clisman, todos indo para o Fortaleza. Mas também contratou como o lateral-direito Elivelton, ex-Icasa/CE.

O time base do Atlético para a disputa da Série D é: Carlão, Gustavo, Júnior Goiano, Alisson Cariús, Edgar Silva, Olávio, Iago Barbosa, Daniel Paraíba, ,Erick Pulga Pipoca e Valdo Bacabal.

Caucaia

A Raposa Metropolitana, que jogou a Copa do Brasil de 2020, fará sua estreia em Campeonatos Brasileiros e começará sua jornada diante do Campinense, no domingo às 16 horas, no Raimundão, em Caucaia.

Legenda: O Caucaia montou um novo time para a Série D após disputar a reta final do Estadual com um time enfraquecido Foto: Kid Júnior

A equipe começou a temporada de forma promissora com jogadores como Ciel e Magno Alves, mas a pandemia atrapalhou o clube financeiramente, disputando a reta final do Cearense com um time enfraquecido, terminando a 2ªFase na última colocação.

Mas paralelamente, a reta final do Estadual, o técnico Ederson Araújo treinou a equipe principal visando a Série D. O time base do Caucaia é: Uoston, Ednei, Davi, Túlio e Marcio Goiano, Fábio Leite, Michael, Everton, Pedro Cobel, Vitinho e Vitor Ribeiro.

Os demais grupos da Série D são:

Grupo A01

Atlético-AC, Castanhal, Fast Clube, Galvez, Penarol-AM, São Raimundo-RR, Ypiranga-AP e GAS-RR

Grupo A04

ASA, Atlético-BA, Bahia de Feira, Itabaiana, Juazeirense, Murici, Retrô/PE e Sergipe

Grupo A05

Aparecidense/GO, Gama, Goianésia, Jaraguá, Nova Mutum, Porto Velho, União Rondonópolis e Brasiliense

Grupo A06

Águia Negra, Boa Esporte, Caldense, Ferroviária, Patrocinense, Rio Branco/VN, Uberlândia e Rio Branco/ES

Grupo A07

Bangu, Boavista, Cianorte, Inter de Limeira, Madureira, Portuguesa, Santo André e São Bento

Grupo A08

Aimoré/RS, Caxias, Esportivo/RS, Cascavel/PR, Joinville, Juventus, Marcílio Dias e Rio Branco-PR