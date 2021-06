Grêmio vence o Santa Cruz-RS e conquista Recopa Gaúcha

O Grêmio insistiu muito, e foi premiado. Depois de tentar durante todo o primeiro tempo, a equipe de Porto Alegre conseguiu superar a retranca do Santa Cruz-RS e venceu por 3 a 0, neste domingo (6), na Arena, conquistando o título da Recopa Gaúcha. Os gols foram marcados por Guilherme Azevedo, Jhonata Robert e Léo Pereira.

O Grêmio chegou ao nono título desde 2016. Na lista, tem: Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, quatro Estaduais e duas Recopas Gaúchas.

O time volta a campo na próxima quinta-feira (10) para encarar o Brasiliense, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe de Porto Alegre venceu por 2 a 0 o duelo de ida.

Grêmio

Adriel; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Emanuel e Guilherme Guedes; Fernando Henrique, Bobsin, Everton (Jean Pyerre), Léo Pereira (Jhonata Robert) e Guilherme Azevedo (Léo Chú); Diego Churín (Ricardinho).

T.: Pedro Sotero (analista de desempenho).

Santa Cruz-RS

Luiz Carlos; Ramon, Diego Rocha, Luís Henrique e Otávio; Ben Hur (Leylon), David (Kevlin), Laion (Robinho) e Chiquinho (Pepeto); Nena e Fogaça (Felipe). T.: William Campos.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Auxiliares: Claiton Timm e Artur Avelino Birk Preissler

Cartões amarelos: Léo Pereira (GRE); Fogaça, Laion, Diego Rocha (STA)

Gols: Guilherme Azevedo, do Grêmio, aos 7 minutos do segundo tempo; Léo Pereira, do Grêmio, aos 19 minutos do segundo tempo; Jhonata Robert, do Grêmio, aos 45 minutos do segundo tempo;