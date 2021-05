GP da Espanha de Fórmula 1: data, horários, mudança e expectativa para a quarta etapa do ano

Pista de testes de pré-temporada, o Circuito da Catalunha, na cidade de Montmeló, será o palco da quarta etapa de 2021 da Fórmula 1. Por isso, é um velho conhecido dos pilotos, que recentemente precisaram se aventurar em locais que foram adicionados em 2020 e 2021 na competição, por conta da pandemia: Imola e Portimão.

O GP da Espanha, para muitos, será o primeiro grande teste das equipes na temporada, por possuir curvas de média de alta velocidade, uma reta longa e um último setor irregular, sinuoso. É o momento em que pilotos e equipe dão demonstração de força.

Mudança

Para esta edição, o chamado "cotovelo" da curva 10 voltou a ser uma curva mais longa, como ocorria em 1991 e 2003. Fica lozalizado após a reta oposta, à esquerda. É a primeira mudança desde 2007.

Legenda: Equipe de Verstappen analisa desempenho da máquina da Red Bull Foto: Divulgação / Fórmula 1

As alterações respeitaram questões de segurança, em discussão permanente entre a FIA, que comanda a Fórmula 1, e a FIM, da MotoGP.

Entre reencontros e mudanças, Hamilton e Max Verstappen travarão novo embate. O britânico da Mercedes lidera o campeonato, com oito pontos de vantagem diante do piloto da Red Bull. Verstappen cometeu dois erros consecutivos em classificações e tentará se redimir. Precisará, no entanto, quebrar o favoritismo da Mercedes, senhora do GP da Espanha desde 2014.

Calendário do GP da Espanha

Sábado (8):

Treinos livres: 7h

Classificação: 10h

Domingo (9):

Corrida: 10h

Curiosidades

A Mercedes tem dominado o GP da Espanha desde 2014, com raros momentos de descuidos. Os pilotos da equipe alemã levaram todas as poles positions e deixaram escapar apenas uma corrida. Em 2016, já pela Red Bull, Verstappen venceu pela primeira vez na Fórmula 1, em dia de acidente entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Legenda: Hamilton terá dois desafios: chegar a 100 poles e igualar as seis vitórias de Schumacher Foto: Divulgação / Fórmula 1

Neste sábado (7), Hamilton terá sua segunda chance de chegar a 100 poles positions. No domingo, tentará chegar a outra marca importante: em caso de vitória, será a sexta conquista do piloto britânico, igualando-se a Michael Schumacher no GP da Espanha.