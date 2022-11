Veja as camisas titulares das 32 seleções que estarão na Copa do Mundo do Catar

Em clima de Copa do Mundo e na véspera do início do torneio todas as seleções já conheceram seus uniformes e se preparam para vestir as "armaduras" e defender suas cores e camisas. Mas se você ainda não viu, poderá conferir aqui mesmo.

Um fato curioso que aconteceu na última terça-feira, (15), movimentou as redes sociais e gerou gargalhadas e memes. O que rolou foi que a Gana viajou para o Catar sem os uniformes de jogo, mas o problema já foi parcialmente resolvidos já que foram enviados ao país sede do mundial pelos correios.

VEJA OS UNIFOMES

BRASIL

Legenda: Camisa do Brasil para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

ARGENTINA

Legenda: Camisa da Argentina para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

FRANÇA

Legenda: Camisa da França para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

ESPANHA

Legenda: Camisa da Espanha para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

INGLATERRA

Legenda: Camisa da Inglaterra para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

PORTUGAL

Legenda: Camisa de Portugal para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

CROÁCIA

Legenda: Camisa da Croácia para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

BÉLGICA

Legenda: Camisa da Bélgica para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

ALEMANHA

Legenda: Camisa da Alemanha para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

HOLANDA

Legenda: Camisa da Holanda para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

DINAMARCA

Legenda: Camisa da Dinamarca para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

ESTADOS UNIDOS

Legenda: Camisa dos Estados Unidos para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

SÉRVIA

Legenda: Camisa da Sérvia para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

EQUADOR

Legenda: Camisa do Equador para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

TUNÍSIA

Legenda: Camisa da Tunísia para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

GANA

Legenda: Camisa da Gana para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

CANADÁ

Legenda: Camisa do Canadá para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

URUGUAI

Legenda: Camisa do Uruguai para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

SUIÇA

Legenda: Camisa da Suiça para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

POLÔNIA

Legenda: Camisa da Polônia para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

A seleção da Dinamarca, em conjunto com a Hummel, marca de material esportivo, conta com um protesto contra as violações de direitos humanos ocorridas no Catar.Por esse motivo os logos da seleção e da empresa que fornece os uniformes estão praticamente invisíveis na camisa.

PAÍS DE GALES

Legenda: Camisa do País de Gales para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

MÉXICO

Legenda: Camisa do México para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

COSTA RICA

Legenda: Camisa da Costa Rica para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

SENEGAL

Legenda: Camisa do Senegal para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

COREIA DO SUL

Legenda: Camisa da Coreia do Sul para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

JAPÃO

Legenda: Camisa do Japão para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

MARROCOS

Legenda: Camisa do Marrocos para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

ARÁBIA SAUDITA

Legenda: Camisa da Arábia Saudita para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

AUSTRÁLIA

Legenda: Camisa da Austrália para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

CATAR

Legenda: Camisa do Catar para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

CAMARÕES

Legenda: Camisa de Camarões para a Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/Redes Sociais

IRÃ