Mbappé se manifesta após derrota da França para a Argentina na final da Copa do Mundo

Kylian Mbappé, vice-campeão do Mundo pela França, se manifestou após perder o título para a Argentina. Nesta segunda-feira (19), nas redes sociais, o artilheiro da Copa do Catar publicou uma mensagem com uma foto.

O camisa 10 da França escreveu: 'Nós vamos voltar'. O tuíte traz também a imagem da taça da Copa do Mundo em primeiro plano, com ele ao fundo, cabisbaixo, olhando para a chuteira de ouro. Ao todo, ele marcou oito gols no torneio de 2022.

Mbappé foi a peça principal na conquista do bicampeonato francês em 2018. Agora, aos 23 anos, ele lutava pelo segundo título do torneio como jogador, e o terceiro dos franceses.

Na final, ocorrida neste domingo (18), no Estádio Lusail, o astro marcou os três gols da equipe no empate com a Argentina. A disputa foi vencida pelos hermanos nos pênaltis.