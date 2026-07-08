Fortaleza anuncia contratação do zagueiro Neris, ex-Vitória

O Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro Neris, ex-Vitória. Ele chega em definitivo, com contrato válido até 30 de junho de 2027. O defensor já está no Pici, realizou exames e está integrado ao grupo de atletas.

"Foi uma decisão fácil de se tomar, todo mundo sabe da grandeza do Fortaleza, então não foi uma decisão difícil. Já trabalhei com alguns profissionais que aqui estão, me sinto muito honrado e estou muito motivado e contente de fazer parte desse projeto", comentou o zagueiro.

Trabalhou com Carpini

O zagueiro chega ao Tricolor de Aço após atuar pelo Vitória desde 2024. Pela equipe baiana, disputou 50 partidas, marcou dois gols e conquistou a Copa do Nordeste. Em sua temporada de estreia no Rubro-Negro, foi comandado pelo técnico Thiago Carpini e ajudou o clube a evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, garantindo uma vaga na Sul-Americana.

"Já havia trabalhado com o Thiago Carpini e conseguimos fazer um belo trabalho juntos. Sei como funciona, conheço o seu modelo de trabalho e tive contato com membros da comissão técnica para saber mais informações sobre o Fortaleza e também sobre moradia. Estou muito feliz em poder fazer parte", finalizou,

FICHA TÉCNICA

Nome: Hueglo dos Santos Neris - Neris

Data de nascimento: 17/06/1992 - 34 anos

Naturalidade: Tucuruí-PA

Posição: Zagueiro

Clubes: Camboriú-SC, Brusque-SC, Avaí-SC, Barra-SC, Metropolitano-SC, Santa Cruz-PE, Internacional-RS, Sport-PE, Paraná, Boavista-POR, Al Wasl-EAU, Al-Hazm-ARA, Cruzeiro, Vitória-BA e Fortaleza.