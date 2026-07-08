Infantino e Argentina: episódios voltam à tona na Copa do Mundo

Gianni Infantino voltou a ser assunto nas redes sociais durante a Copa do Mundo. Reações do presidente da Fifa no jogo da Argentina contra Cabo Verde, além de uma entrevista concedida após o duelo, reacenderam o debate sobre uma suposta preferência do dirigente pela atual campeã mundial.

Desde que assumiu a presidência da Fifa, em fevereiro de 2016, Infantino nunca escondeu a admiração por grandes nomes do futebol argentino, especialmente Diego Maradona e Lionel Messi. Em diferentes ocasiões, o italiano fez elogios aos dois ídolos e chegou a afirmar que seria “injusto” ver Messi encerrar a carreira sem conquistar uma Copa do Mundo.

“Seria injusto”

Em conversa com o jornal La Nación, da Argentina, em 2017, Gianni afirmou que seria injusto Messi não conquistar um Mundial. Na época, o camisa 10 ainda corria risco de ficar fora da Copa do Mundo da Rússia por causa da situação da Argentina nas Eliminatórias.

"Seria injusto. Bom, se ganha o Mundial se você merece. Tem que ver quem merece mais em 2018 e em 2022. É assim. Temos muitos grandes jogadores que não ganharam o Mundial e muitos jogadores não tão grandes que ganharam. Essa é a beleza do futebol, disse."

Na mesma entrevista, o dirigente comparou Messi a Maradona e destacou que a principal diferença entre eles era justamente o título mundial, cenário que mudaria cinco anos depois, com a conquista da Argentina no Catar.

"Messi é extraordinário. Os dois marcaram uma época: os anos 80 e 90 foram de Maradona; esses últimos dez anos, de Messi. Mas claro, Maradona também ganhou uma Copa. Sim, Messi também tem que ganhar uma"

Reação durante a Copa

Na vitória da Argentina sobre Cabo Verde, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, o mandatário acompanhou a partida ao lado do presidente da AFA e do presidente da Conmebol. Após o apito final, as imagens do mandatário sorrindo com a classificação argentina repercutiram nas redes sociais e levantaram questionamentos sobre uma possível torcida pela equipe.

A repercussão aumentou minutos depois, durante entrevista à emissora argentina DSports. Ao parabenizar a seleção, Infantino iniciou uma frase que deu a entender que havia sofrido pela Argentina, mas corrigiu a declaração em seguida.

"Um abraço para toda a Argentina e parabéns, porque o coração, nesta noite… também os neutros, que estávamos com os dois lados, bom… espetacular"

O trecho viralizou rapidamente e deu origem a memes e comentários nas redes sociais, com torcedores apontando que o presidente da Fifa demonstrou, mais uma vez, simpatia pela seleção argentina. Até o momento, o executivo não comentou a repercussão.