Fortaleza x Vasco: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza enfrenta o Vasco pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici tenta conquistar mais três pontos na tabela jogando na Arena Castelão, neste sábado (27). As equipes entram em campo a partir das 16h (horário de Brasília).

Há quatro jogos sem vencer na competição, com três empates e uma derrota, o Tricolor busca a vitória em casa para se manter brigando na primeira parte da tabela. O time começou a rodada na 11ª colocação, com 10 pontos conquistados.

A equipe conheceu a primeira derrota na Série A depois de sete rodadas, o 2-1 adverso contra o América-MG em Belo Horizonte. Fora isso, são duas vitórias e quatro empates.

Já o Vasco vive uma situação mais delicada. O Gigante da Colina está na zona de rebaixamento, apenas seis pontos conquistados até então. Além disso, o clube passa por instabilidades no comando técnico. Com a falta de resultados positivos, Maurício Barbieri balança no cargo. O treinador, inclusive, não estará a beira do campo neste sábado, cumprindo suspensão.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também passa todas as emoções da partida com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e ausências

Apesar da derrota contra o América-MG na última rodada, o time do Fortaleza recuperou a confiança depois da vitória por 3x2 contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana, competição que o time ainda segue com 100% de aproveitamento.

Em busca de ganhar um respiro na Série A, Vojvoda deve colocar em campo diante do Vasco o que tem de melhor à disposição dentro do contexto do jogo. Thiago Galhardo e Marcelo Benevenuto voltaram a ser opções contra o San Lorezno e liberaram mais a lista de Departamento Médico.

Quem ainda segue de fora é Bruno Pacheco e Fernando Miguel, que fazem trabalhos de recuperação no Pici.

Já o Vasco chega ao confronto mais pressionado. A última vitória do time foi contra o Altético-MG, no dia 15 de abril, na estreia da Série A.

Os desfalques da equipe já começam pela comissão técnica. Maurício Barbieri cumpre suspensão e não vai comandar a equipe no campo. No elenco, o zagueiro Robson Bambu, lesionado, e o atacante Rwan Cruz, opção técnica, não viajaram com a equipe para a capital cearense. Pedro Raul também é um desfalque certo, por suspensão.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Crispim; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Calebe; Pikachu, Moisés e Galhardo. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Vasco: Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo, Piton, Jair, Galarza, Barros, Pec, Figueiredo e Alex Teixeira. Treinador: Maurício Barbieri.

Palpites

Ficha Técnica | Fortaleza x Vasco

Local: Arena Castelão

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 27/05/2023

Transmissão: Premiere, Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA)

Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto