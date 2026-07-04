Daniel Paulista admite que a realidade imediata do Ceará é a luta contra o rebaixamento

O técnico Daniel Paulista estreou com derrota pelo Ceará. A equipe foi derrotada por 2x0 pelo Goiás, na noite deste sábado (4), em Serrinha, pela 16ª rodada da Série B. Com o resultado, o Vovô está em 17º com 17 pontos e perto do Z4, podendo entrar na zona ao fim da 16ª rodada.

O novo treinador do Ceará admitiu que a luta do clube é evitar entrar na zona de rebaixamento.

"O Ceará é uma grande equipe e deve sempre lutar por grandes objetivos, mas a realidade imediata é vencer o próximo jogo para não depender de outros resultados e evitar a zona de rebaixamento. Já tínhamos ciência das dificuldades e da complexidade deste desafio e não fugimos da responsabilidade. Embora o objetivo inicial da temporada fosse o acesso, a realidade atual nos obriga a lutar para sair dessa situação perigosa; somente após conquistarmos melhores resultados poderemos voltar a pensar no objetivo original".

Momento psicológico

"Reconheço que o momento psicológico e a situação na competição são complicados, mas houve pontos positivos, embora tenhamos muito a evoluir, especialmente no setor defensivo, onde não podemos sofrer gols como os de hoje. O adversário foi determinante nas poucas chances que teve, enquanto estivemos mais próximos do gol na maior parte do tempo. Agora, com tempo para trabalhar até o próximo jogo, aguardamos a chegada de reforços, como o Sávio e outros em negociação, para começarmos a pontuar e nos distanciarmos da parte de baixo da tabela".

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Ideia de jogo

"Precisamos manter o equilíbrio neste momento, pois compreendemos a insatisfação do torcedor, assim como a nossa. Eu gostaria de um resultado diferente pelo volume que a equipe apresentou, mas estamos implementando uma nova ideia de jogo, tanto ofensiva quanto defensiva. Até o segundo gol, aos 80 minutos, tivemos volume para jogar fora de casa, mas faltaram efetividade ofensiva e uma postura defensiva mais contundente. É o início de um trabalho, exemplificado pela primeira partida de Braian como titular, e vamos buscar reverter essa situação, pois o Ceará não deve estar na posição em que se encontra."

Só 3 dias de treinos

Olhando pelo aspecto do início de trabalho, com apenas três dias de treinamento e muitos jogadores jovens assimilando um novo modelo de jogo, acredito que tivemos um volume de jogo satisfatório. Conseguimos imprimir um bom ritmo e os números, como a posse de bola e as 17 finalizações, comprovam isso. Entretanto, faltou maior efetividade no terço final do campo, pois rondamos a área adversária e criamos situações de bola parada, mas não finalizamos com a qualidade necessária.