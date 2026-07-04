Após 3ª derrota seguida e 3º jogo sem marca gols do Ceará, Richardson desabafa: 'Momento difícil'

Ceará está próximo a zona de rebaixamento da Série B após perder para o Goiás

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 22:59 (Atualizado às 23:07)
capa da noticia
Legenda: Richardson desabafou sobre a situação do Ceará após mais uma derrota
Foto: Felipe Santos / Ceará SC
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

O Ceará foi derrotado pelo Goiás por 2x0, na noite deste sábado (4), na Serrinha, em Goiânia (GO), pela 16ª rodada da Série B. A derrota foi a 3ª seguida na competição, com o 3º jogo seguido sem marcar gols.

O Ceará perdeu para Botafogo (1x0 no PV), Juventude (2x0 no Alfredo Jaconi) e neste sábado para o Goiás (2x0, na Serrinha).

O volante Richardson, que foi titular no jogo, desabafou, pedindo mais foco ao elenco.

"Momento difícil, mas o resultado não reflete o que foi a partida. Fizemos um bom jogo, só que nesse momento difícil, não queremos fazer um bom jogo e sair derrotado. Infelizmente aconteceu. Agora é levantar a cabeça, nos blindar, nos focar ainda mais nesse momento difícil. Tenho certeza que vamos dar a volta por cima", disse ele

Perto do Z4 

O resultado deixou o Ceará com 17 pontos e na 17ª colocação, perto do Z4, Mas como a 16ª rodada ainda está em andamento, o Vovô pode entrar no Z4 caso o Botafogo-SP empate com o Avaí na segunda-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

 

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/brasileirão série b Esportes/ceará sporting club

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Daniel Paulista admite que a realidade imediata do Ceará é a luta contra o rebaixamento
Jogada

Daniel Paulista admite que a realidade imediata do Ceará é a luta contra o rebaixamento

Treinador estreou na derrota para o Goiás na Serrinha

Vladimir Marques

Há 2 horas

Imagem da notícia Após 3ª derrota seguida e 3º jogo sem marca gols do Ceará, Richardson desabafa: 'Momento difícil'
Jogada

Após 3ª derrota seguida e 3º jogo sem marca gols do Ceará, Richardson desabafa: 'Momento difícil'

Ceará está próximo a zona de rebaixamento da Série B após perder para o Goiás

Vladimir Marques

Há 2 horas

Imagem da notícia Floresta arranca empate fora de casa contra líder da Série C
Jogada

Floresta arranca empate fora de casa contra líder da Série C

Verdão está na 9ª colocação com 19 pontos

Vladimir Marques

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará perde para o Goiás fora de casa e pode entrar no Z4 da Série B ao fim da rodada
Jogada

Ceará perde para o Goiás fora de casa e pode entrar no Z4 da Série B ao fim da rodada

Alvinegro perde na estreia do novo treinador, Daniel Paulista

Vladimir Marques

Imagem da notícia Com gol de Mbappé, França vence Paraguai e está nas quartas de final da Copa do Mundo
Jogada

Com gol de Mbappé, França vence Paraguai e está nas quartas de final da Copa do Mundo

Franceses vão jogar contra o Marrocos, no dia 9

Vladimir Marques

Imagem da notícia Marinho aciona o Fortaleza na Justiça cobrando dívida milionária
Jogada

Marinho aciona o Fortaleza na Justiça cobrando dívida milionária

O atacante defende o Vitória

Vladimir Marques