Após 3ª derrota seguida e 3º jogo sem marca gols do Ceará, Richardson desabafa: 'Momento difícil'

O Ceará foi derrotado pelo Goiás por 2x0, na noite deste sábado (4), na Serrinha, em Goiânia (GO), pela 16ª rodada da Série B. A derrota foi a 3ª seguida na competição, com o 3º jogo seguido sem marcar gols.

O Ceará perdeu para Botafogo (1x0 no PV), Juventude (2x0 no Alfredo Jaconi) e neste sábado para o Goiás (2x0, na Serrinha).

O volante Richardson, que foi titular no jogo, desabafou, pedindo mais foco ao elenco.

"Momento difícil, mas o resultado não reflete o que foi a partida. Fizemos um bom jogo, só que nesse momento difícil, não queremos fazer um bom jogo e sair derrotado. Infelizmente aconteceu. Agora é levantar a cabeça, nos blindar, nos focar ainda mais nesse momento difícil. Tenho certeza que vamos dar a volta por cima", disse ele

Perto do Z4

O resultado deixou o Ceará com 17 pontos e na 17ª colocação, perto do Z4, Mas como a 16ª rodada ainda está em andamento, o Vovô pode entrar no Z4 caso o Botafogo-SP empate com o Avaí na segunda-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.