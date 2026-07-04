Ceará perde para o Goiás fora de casa e pode entrar no Z4 da Série B ao fim da rodada

O Ceará perdeu para o Goiás por 2x0, na noite deste sábado (4), na Serrinha, em Goiânia (GO), pela 16ª rodada da Série B.
Os gols do Esmeraldino foram marcados por Kadu, aos 11 do 1ºtempo e Juninho, aos 36 do 2º tempo.
Ameaçado pelo Z4
Com o resultado, o Ceará está na 16ª colocação com apenas 17 pontos, colado na zona de rebaixamento, mas pode ser ultrapassado pelo Botafogo-SP, time que abre o Z4.
A Pantera entra em campo na rodada diante do Avaí na segunda-feira e se empatar, coloca o Vovô na zona de rebaixamento ao fim da 16ª rodada.
Próximo jogo
O Ceará volta a jogar no dia 13, no Presidente Vargas, 20h30, contra o Athletic.
Como foi o jogo
O Ceará iniciou a partida tentando diminuir o ritmo do jogo e a pressão do Goiás. Com a posse da bola, o Vovô tentava evitar as investidas do Goiás, que explorava a velocidade de seus atacantes para levar perigo ao gol de Richard.
E logo na 1ª chance, aos 10 minutos, a equipe esmeraldina abriu o placar em belo gol de Kadu. Após cruzamento de Lucas Lima, o atacante um voleio no canto esquerdo para abrir o placar: 1x0.
Em desvantagem, o Ceará passou a atacar mais. Porém, sem repertório ofensivo e muita afobação, a equipe só assustou no fim do 1ºtempo, em cobrança de falta de Brayan Borges no travessão.
No segundo tempo, o Goiás controlou o jogo, apesar do Ceará buscar o ataque, mas sem objetividade.
Aos 24 minutos, na única boa chance do Ceará no 2º tempo, Melk desviou e quase encobriu o goleiro esmeraldino.
Já na reta final do jogo, o Goiás definiu o placar. Kadu arrancou pela direita e encontrou Anselmo Ramon, que finalizou. No rebote, a bola sobrou para Juninho, que bateu na saída de Richard: 2x0.