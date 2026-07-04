Ceará perde para o Goiás fora de casa e pode entrar no Z4 da Série B ao fim da rodada

Alvinegro perde na estreia do novo treinador, Daniel Paulista

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 21:58 (Atualizado às 23:28)
capa da noticia
Legenda: O Ceará sofreu sua 3ª derrota seguida na Série B ao perder para o Goiás
Foto: Felipe Santos / Ceará SC
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

O Ceará perdeu para o Goiás por 2x0, na noite deste sábado (4), na Serrinha, em Goiânia (GO), pela 16ª rodada da Série B.

Os gols do Esmeraldino foram marcados por Kadu, aos 11 do 1ºtempo e Juninho, aos 36 do 2º tempo.

Ameaçado pelo Z4

Com o resultado, o Ceará está na 16ª colocação com apenas 17 pontos, colado na zona de rebaixamento, mas pode ser ultrapassado pelo Botafogo-SP, time que abre o Z4.

A Pantera entra em campo na rodada diante do Avaí na segunda-feira e se empatar, coloca o Vovô na zona de rebaixamento ao fim da 16ª rodada.

Próximo jogo

O Ceará volta a jogar no dia 13, no Presidente Vargas, 20h30, contra o Athletic.

Como foi o jogo

O Ceará iniciou a partida tentando diminuir o ritmo do jogo e a pressão do Goiás. Com a posse da bola, o Vovô tentava evitar as investidas do Goiás, que explorava a velocidade de seus atacantes para levar perigo ao gol de Richard.

E logo na 1ª chance, aos 10 minutos, a equipe esmeraldina abriu o placar em belo gol de Kadu. Após cruzamento de Lucas Lima, o atacante um voleio no canto esquerdo para abrir o placar: 1x0.

O Ceará foi derrotado pelo Goiás em mais uma partida ruim do Alvinegro na Série B
Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Goiás em mais uma partida ruim do Alvinegro na Série B
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Em desvantagem, o Ceará passou a atacar mais. Porém, sem repertório ofensivo e muita afobação, a equipe só assustou no fim do 1ºtempo, em cobrança de falta de Brayan Borges no travessão.

No segundo tempo, o Goiás controlou o jogo, apesar do Ceará buscar o ataque, mas sem objetividade.

Aos 24 minutos, na única boa chance do Ceará no 2º tempo, Melk desviou e quase encobriu o goleiro esmeraldino.

Já na reta final do jogo, o Goiás definiu o placar. Kadu arrancou pela direita e encontrou Anselmo Ramon, que finalizou. No rebote, a bola sobrou para Juninho, que bateu na saída de Richard: 2x0.

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/brasileirão série b Esportes/ceará sporting club

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Daniel Paulista admite que a realidade imediata do Ceará é a luta contra o rebaixamento
Jogada

Daniel Paulista admite que a realidade imediata do Ceará é a luta contra o rebaixamento

Treinador estreou na derrota para o Goiás na Serrinha

Vladimir Marques

Há 2 horas

Imagem da notícia Após 3ª derrota seguida e 3º jogo sem marca gols do Ceará, Richardson desabafa: 'Momento difícil'
Jogada

Após 3ª derrota seguida e 3º jogo sem marca gols do Ceará, Richardson desabafa: 'Momento difícil'

Ceará está próximo a zona de rebaixamento da Série B após perder para o Goiás

Vladimir Marques

Há 2 horas

Imagem da notícia Floresta arranca empate fora de casa contra líder da Série C
Jogada

Floresta arranca empate fora de casa contra líder da Série C

Verdão está na 9ª colocação com 19 pontos

Vladimir Marques

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará perde para o Goiás fora de casa e pode entrar no Z4 da Série B ao fim da rodada
Jogada

Ceará perde para o Goiás fora de casa e pode entrar no Z4 da Série B ao fim da rodada

Alvinegro perde na estreia do novo treinador, Daniel Paulista

Vladimir Marques

Imagem da notícia Com gol de Mbappé, França vence Paraguai e está nas quartas de final da Copa do Mundo
Jogada

Com gol de Mbappé, França vence Paraguai e está nas quartas de final da Copa do Mundo

Franceses vão jogar contra o Marrocos, no dia 9

Vladimir Marques

Imagem da notícia Marinho aciona o Fortaleza na Justiça cobrando dívida milionária
Jogada

Marinho aciona o Fortaleza na Justiça cobrando dívida milionária

O atacante defende o Vitória

Vladimir Marques